Mekgregor se oženio poslije 17 godina ljubavi i varanja: Isplivale slike sa luksuzne svadbe

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Pojavile su se fotografije sa venčanja Konora Mekgregora.

Konor Mekgregor svadba Izvor: Brian Lawless, PA Images / Alamy / Profimedia

Legendarni irski borac Konor Mekgregor, svojevremeno jedan od najboljih u MMA, odlučio je da stane na ludi kamen! Ceremonija je obavljena u tajnosti, a Konor i njegova izabranica Di Devlin obavezali su se na vječnu ljubav u Vatikanu. Samo nekoliko sati nakon toga, na društvenim mrežama osvanule su slike i snimci sa zabave upriličene nakon njihovog vjenčanja.

Iako je zabava bila organizovana u tajnosti i veoma dobro obezbjeđena, jedan nalog na instagramu otkrio je kako su izgledali detalji. Naravno, ljubitelje borilačkih sportova i poštovaoce Konora Mekgregora širom svijeta interesovalo je koliko je Irac potrošio na luksuzno vjenčanje, jer je dobro poznato da on voli da se rasipa novcem.

Mlada je nosila elegantnu bijelu vjenčanicu, dok je Konor Mekgregor sa zvanicama pozirao u bijeloj košulji i tamnom prsluku, uz leptir mašnu, skupocjeni sat na ruci i tompus u ustima. Koliko je skupocjeno vjenčanje bilo možda i najbolje govori podatak da su mladenci nakon vjenčanja u crkvi fotografisani na ulicama Rima, u automobilu Rols-Rojs Fantom III koji je star gotovo 100 godina.

Konor Mekgregor i Di Devlin su u vezi od 2008. godine, a zajedno imaju četvoro djece. Njihov idiličan odnos tokom prethodnih godina kvarile su glasine o Konorovim prevarama, koje je Mekgregor na kraju priznao. U emotivnom obraćanju javnosti objasnio je da je varao Di, ali je ona uprkos tome odlučila da se uda za njega.

