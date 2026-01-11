logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizanov plejmejker slomio ruku: Trener Penjaroja otkrio katastrofalnu vijest

Partizanov plejmejker slomio ruku: Trener Penjaroja otkrio katastrofalnu vijest

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Plejmejker Partizana Šejk Milton doživio jako tešku povredu na meču u Podgorici protiv Studentskog centra

Šejk Milton slomio ruku Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Đoan Penjaroja otkrio je da je plejmejker crno-bijelih Šejk Milton slomio ruku u meču protiv Studentskog centra u Podgorici.

"Imamo lošu vijest, da je Šejk Milton slomio lijevu ruku. To je važna vijest i povreda za narednih nekoliko nedjelja i mjeseci", rekao je Španac poslije utakmice, na konferenciji za novinare,

Amerikanac je igrao sedam minuta, ubacio tri poena i izgubio dvije lopte, a kod Penjaroje, kao i kod Željka Obradovića i Mirka Ocokoljića, nije se izborio za neku od vodećih uloga u ekipi.

Iskusni plejmejker došao je prošlog ljeta u Srbiju iz NBA lige, nakon sezone provedene u Lejkersima, a u prvom dijelu sezone mučio se sa formom i sa povredama. Prije preloma ruke dugo je odsustvovao zbog komplikacija sa žuljem.

Partizan je sa njim u sastavu u Podgorici nastavio seriju pobjeda u ABA ligi i ostvario skor 11-1, a u srijedu će u hali "Pionir" dočekati Olimpijakos u Evroligi, u kojoj traži prekid niza poraza i bijeg sa dna tabele.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Šejk Milton ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC