Partizanov plejmejker slomio ruku: Trener Penjaroja otkrio katastrofalnu vijest

Plejmejker Partizana Šejk Milton doživio jako tešku povredu na meču u Podgorici protiv Studentskog centra

Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Đoan Penjaroja otkrio je da je plejmejker crno-bijelih Šejk Milton slomio ruku u meču protiv Studentskog centra u Podgorici.

"Imamo lošu vijest, da je Šejk Milton slomio lijevu ruku. To je važna vijest i povreda za narednih nekoliko nedjelja i mjeseci", rekao je Španac poslije utakmice, na konferenciji za novinare,

Amerikanac je igrao sedam minuta, ubacio tri poena i izgubio dvije lopte, a kod Penjaroje, kao i kod Željka Obradovića i Mirka Ocokoljića, nije se izborio za neku od vodećih uloga u ekipi.

Iskusni plejmejker došao je prošlog ljeta u Srbiju iz NBA lige, nakon sezone provedene u Lejkersima, a u prvom dijelu sezone mučio se sa formom i sa povredama. Prije preloma ruke dugo je odsustvovao zbog komplikacija sa žuljem.

Partizan je sa njim u sastavu u Podgorici nastavio seriju pobjeda u ABA ligi i ostvario skor 11-1, a u srijedu će u hali "Pionir" dočekati Olimpijakos u Evroligi, u kojoj traži prekid niza poraza i bijeg sa dna tabele.