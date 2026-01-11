Tajrik Džouns prvi put o odlasku iz Partizana: Nije znao šta da radi, želio je samo jedno

Novi centar Olimpijakosa imao je sjajan debi u grčkom prvenstvu i za njega je Partizan sada prošlost.

Američki centar Tajrik Džouns debitovao je za Olimpijakos u grčkom prvenstvu, a nakon sjajne partije po prvi put je govorio o turbulentnom odlasku iz Partizana. Priznao je da je situacija bila čudna i da je njegova želja da igra košarku u dobrom okruženju.

Tajrik je u Humskoj prošao put od miljenika do glavnog krivca, a nakon sukoba sa jednim navijačem, povratka nije bilo.

"Srećan sam što sam ovdje i što sam dio Olimpijakosa. Ponovo mogu da igram košarku i sada upoznajem svoje saigrače", rekao je Džouns.

Bio je jedan od igrača koji su bili na meti najvatrenijih pristalica crno-bijelih nakon odlaska Željka Obradovića, konstantno je trpio zvižduke, da bi uslijedio prevremeni prekid saradnje za koji je Partizan naplatio pola miliona evra.

"Moj transfer u Olimpijakos bio je pomalo komplikovan. Prvo su mi rekli da idem, zatim da ostanem. Bilo je pomalo čudno. Želim da igram košarku, sada sam u dobrom okruženju i drago mi je što su se dva kluba na kraju dogovorila", rekao je Džouns i dodao:

"Spreman sam da igram i da doprinesem ovoj velikoj ekipi. Želim da osvojim sve trofeje. Donijeću energiju, odbranu, skokove i snagu. Vjerujem da sada imamo najbolju unutrašnju liniju, sa Milutinovim i Holom."