Tajrik Džouns ne igra protiv Partizana: Grci otkrili sve detalje dogovora sa Olimpijakosom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Sanžni centar Tajrik Džouns propustiće gostovanje Olimpijakosa Partizanu, koje je na programu za desetak dana.

Tajrik Džouns ne igra protiv Partizana Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan prodao je Tajrika Džounsa Olimpijakosu, ali snažni američki centar neće nositi dres crveno-bijelih iz Pireja kada ta ekipa bude gostovala u Beogradu. Na meču koji Partizan i Olimpijakos igraju 14. januara u hali "Aleksandar Nikolić", Džouns neće biti u sastavu zbog dogovora dva kluba.

Olimpijakos će svakako imati i drugih rješenja, prije svega jer je Nikola Milutinov najbolji igrač Evrolige ove sezone, a Partizan će sa potpuno novom centarskom linijom pokušati da šokira Grke. Bez Tajrika Džounsa, ali sa Brunom Fernandom i Tonjeom Džekirijem koji su stigli u toku sezone crno-bijeli će odmjeriti snage sa timom iz Pireja u kojem neće biti Džounsa.

Kako prenose grčki mediji, Partizan je tražio da Tajrik Džouns ne igra na meču u Beogradu 14. januara, a Olimpijakos je pristao na taj uslov. To znači da snažni centar neće gostovati u Pioniru, pred publikom koja ga je posljednjih nekoliko nedjelja častila zvižducima.

Prije meča Partizana i Olimpijakosa u Beogradu oba tima će imati veoma važne utakmice u Evroligi. Crno-bijeli gostuju Monaku i Barseloni, a na tim utakmicama imaće ulogu autsajdera jer će igrati protiv ekipa koje pretenduju na sam vrh u evropskoj košarci, dok grčki predstavnik prvo putuje na megdan Fenerbahčeu, pa na svom terenu igra protiv Bajerna.

Olimpijakos trenutno ima skor 11-7 i nalazi se na sedmoj poziciji, dok je Partizan posljednji na tabeli Evrolige zbog najslabije koš-razlike u krugu koji pravi čak šest timova. Crno-bijeli trenutno imaju skor 6-13, ali i četiri uzastopna poraza. 

Tagovi

Tajrik Džouns KK Olimpijakos KK Partizan Evroliga

