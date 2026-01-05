Tajrik Džouns ne igra protiv Partizana: Grci otkrili sve detalje dogovora sa Olimpijakosom

Sanžni centar Tajrik Džouns propustiće gostovanje Olimpijakosa Partizanu, koje je na programu za desetak dana.
Košarkaški klub Partizan prodao je Tajrika Džounsa Olimpijakosu, ali snažni američki centar neće nositi dres crveno-bijelih iz Pireja kada ta ekipa bude gostovala u Beogradu. Na meču koji Partizan i Olimpijakos igraju 14. januara u hali "Aleksandar Nikolić", Džouns neće biti u sastavu zbog dogovora dva kluba.
Olimpijakos će svakako imati i drugih rješenja, prije svega jer je Nikola Milutinov najbolji igrač Evrolige ove sezone, a Partizan će sa potpuno novom centarskom linijom pokušati da šokira Grke. Bez Tajrika Džounsa, ali sa Brunom Fernandom i Tonjeom Džekirijem koji su stigli u toku sezone crno-bijeli će odmjeriti snage sa timom iz Pireja u kojem neće biti Džounsa.
Kako prenose grčki mediji, Partizan je tražio da Tajrik Džouns ne igra na meču u Beogradu 14. januara, a Olimpijakos je pristao na taj uslov. To znači da snažni centar neće gostovati u Pioniru, pred publikom koja ga je posljednjih nekoliko nedjelja častila zvižducima.
Prije meča Partizana i Olimpijakosa u Beogradu oba tima će imati veoma važne utakmice u Evroligi. Crno-bijeli gostuju Monaku i Barseloni, a na tim utakmicama imaće ulogu autsajdera jer će igrati protiv ekipa koje pretenduju na sam vrh u evropskoj košarci, dok grčki predstavnik prvo putuje na megdan Fenerbahčeu, pa na svom terenu igra protiv Bajerna.
Olimpijakos trenutno ima skor 11-7 i nalazi se na sedmoj poziciji, dok je Partizan posljednji na tabeli Evrolige zbog najslabije koš-razlike u krugu koji pravi čak šest timova. Crno-bijeli trenutno imaju skor 6-13, ali i četiri uzastopna poraza.