Nikola Milutinov je najbolji igrač u Evroligi!

Nikola Milutinov je najbolji igrač u Evroligi!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaš ima najveći prosječan indeks korisnosti na polovini sezone u Evroligi.

Nikola Milutinov najbolji igrač Evrolige Izvor: MN Press/Klodian Lato/Eurokinissi Sports

Trenutno smo na polovini ligaškog dijela Evrolige, ako ne računamo meč Olimpijakosa i Fenerbahčea koji nije odigran zbog prokišnjavanja dvorane u Pireju nakon snažnog nevremena koje je pogodilo Grčku. Svi ostali timovi odigrali su po 19 mečeva, a zanimljivo je da srpski centar Nikola Milutinov vodi u trci za najkorisnijeg igrača takmičenja!

Kada se gleda prosječan indeks korisnosti na do sada odigranim mečevima, Nikola Milutinov je na prvoj poziciji, a odmah iza njega je Saša Vezenkov koji takođe igra za Olimpijakos. Milutinov ima prosječan indeks korisnosti 21,7, dok je Vezenkov na 21,5, a zatim slijede Ilajdža Brajant (20,3), Čima Moneke (19,7) i Filip Petrušev (19,4).

Nikola Milutinov ove sezone prosječno bilježi 11 poena, 7,7 skokova i 1,6 asistenciju po utakmici, dok su mu ukradene lopte i blokade na 0,8 po meču. Takođe, na mečevima Evrolige, srpski košarkaš se ističe izuzetnim šutem - sa linije penala je na tačno 80 odsto, dok iz igre šutira gotovo 70 odsto i po tom parametru je visoko pri vrhu liste, uz skoro šest pokušaja po meču.

Najefikasniji meč u sezoni Nikola Milutinov odigrao je protiv Makabija iz Tel Aviva, kada je ubacio 23 poena i postavio rekord karijere, a čak tri puta je imao dabl-dabl učinke. U prvom kolu je imao 14 skokova i 12 poena, protiv Partizana su mu falila dva poena za dabl-dabl dok je bio dvocifren sa skokovima, a na poslednja dva meča mu je po jedan skok nedostajao da bude dvocifren u obje kolone. Na utakmici protiv Virtusa imao je 13 poena i devet skokova, a u derbiju protiv Panatinaikosa 10 poena i devet skokova.

Bez ikakve dileme, Nikola Milutinov je jedan od najbitnijih igrača Olimpijakosa u ovoj sezoni. Njegove partije ostavile su u sjenci čak i zvezde poput Vezenkova, Furnijea i ostalih, a srpski centar je taj koji ekipu iz Pireja vuče ka vrhu tabele u Evroligi. Olimpijakos trenutno ima skor 11-7 i nalazi se na sedmoj poziciji, ali sa utakmicom manje od svih timova ispred sebe - ne računajući Fenerbahče protiv kojeg treba da je odigra.

