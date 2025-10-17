Srbin i Bugarin izvukli Olimpijakos u Pioniru: Kakva drama, najplaćeniji Amerikanac se obrukao

Saša Vezenkov i Nikola Milutinov riješili su dramu protiv Makabija u Pioniru, a Loni Voker se obrukao u posljednjem napadu koji je mogao da donese pobjedu izraelskom timu.

Izvor: MN PRESS

Makabi je prokockao pobjedu, a Olimpijakos se izvukao uz zvuk sirene u Evroligi. I jedno i drugo može da se iskoristi za meč koji je u Pioniru dobio grčki tim (95:94). Prosto je nevjerovatno da izraelska ekipa nije napravila iznenađenje pošto je na četiri minuta prije kraja imala "+12" (93:81).

Previše soliranja, dosta grešaka, faul na šutu za tri na Sašu Vezenkovu i nezaustavljivi Nikola Milutinov. Sve to skupo je koštalo Makabi, a ključni poen dao je Bugarin nekoliko sekundi prije kraja meča. Mogao je Makabi da pobijedi, ali se obrukao njihov najplaćeniji igrač Loni Voker. Htio je sam da riješi sve, udvojili su ga, imao je vremena da doda do bilo kog saigrača, šutirao je preko dvojice i nije dobacio ni do obruča. Velika sebičnost bivšeg NBA igrača...

"Uspjeli smo da ukrademo pobjedu večeras. I da su oni pobijedili bilo bi potpuno zasluženo. Nismo dobro izgledali, previše poena smo primili. Nismo dovoljno dobri defanzivno za sada, ofanzivno je to dobro, ali ne u odbrani. Moramo to da popravimo ukoliko želimo da budemo kandidati za titulu", poručio je Milutinov koji je meč završio sa 23 poena (8/9 za dva, 7/8 sa penala) i pet skokova.

Mnogo oštriji bio je Saša koji je bio posebno ljut zbog loše igre u odbrani.

"Igrali smo očajno. Moramo da popravimo mnogo stvari. Upisujemo pobjedu, to je najvažnije. Moramo da popravimo odbranu i kao što sam rekao, ljepše je učiti kada se pobjeđuje", zaključio je Vezenkov.

Trener Makabija Oded Kataš je poslije meča samo imao kratku poruku za sudije pošto je rekao da je "Makabi zaslužio da pokažu više poštovanja". U njegovom timu fenomenalnu partiju pružio je Džef Dauntin junior koji je dao 24 poena (6/7 za tri). Voker je dodao 15 poena (1/5 za tri).