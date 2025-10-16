Crvena zvezda pomjerila utakmicu u Evroligi: Stiglo hitno saopštenje, razlog će se dopasti navijačima

Crvena zvezda promijenila je termin igranja utakmice sa Panatinaikosom jer se preklapao sa utakmicom fudbalskog kluba

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda pomjerila je utakmicu sa Panatinaikosom zbog fudbalskog kluba. Crveno-bijeli donijeli su ovakvu odluku zbog fudbalske sekcije i to je prihvaćeno od strane Evorlige i grčkog kluba. Pošto je zahtjev kluba sa Malog Kalemegdana prihvćen, meč će se igrati 5. novembra u 20 časova.

"Ovaj duel pomjeren je na zahtjev Zvezde kako ne bi došlo do preklapanja utakmice sa mečom Lige Evrope koju naš fudbalski tim igra dan kasnije 6. novembra u Beogradu protiv francuskog Lila", navodi se u saopštenju i dodaje da će navijači na ovaj način imati priliku da pruže podršku i fudbalerima i košarkašima.

Meč je prvobitno trebalo da se igra 6. novembra, ali je u dogovoru sa Evroligom i Panatinaikosom prihvaćeno pomjeranje na dan ranije uz, kako je navedeno "međusobni dogovor oba kluba, vlasnika TV prava i Evrolige".

Šta čeka Zvezdu do tada?

Kada je u pitanju raspored Crvene zvezde, do meča sa Panatinaikosom skoro pa da uopšte neće izlaziti iz Beograda. Većinu mečeva igraće kod kuće. Prvi već protiv Real Madrida u petak (19 časova). Tri dana kasnije dočekaće Iliriju u ABA ligi (20.10 u 18h).

Zvezda će 23. oktobra dočekati Baskoniju (21h), pa Megu (25. oktobra u 20h), a onda slijedi dupla evroligaška nedjelja i meč kod kuće sa Asvelom (28. oktobra u 19h), pa gostovanje Makabiju koje će biti u Pioniru (30. oktobra u 20.05). Iz Beograda će izaći 2. novembra i to do Subotice na meč sa Spartakom u ABA ligi i onda slijedi duel sa Panatinaikosom.