Od kada je Janis Sferopulos otišao iz Crvene zvezde upisana su dva trijumfa i vidjela se potpuno drugačija igra crveno-bijelih u odnosu na period kada je Grk bio trener.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda upisala je dvije uzastopne pobjede od odlaska Janisa Sferopulosa. Da li je Grk bio glavni problem ili šta su sve razlozi, teško je reći, ali ono što može da se vidi jeste da cijela ekipa igra potpuno drugačije bez njega. U Istanbulu je pao Fenerbahče (86:81), prvak Evrope. Nekoliko dana kasnije je u Beogradu savladan Žalgiris (88:79) koji je došao kao jedini neporaženi tim u elitnom takmičenju. Prava reakcija cijele ekipe pred meč sa Real Madridom u petak.

Zvezda će pokušati da upiše i treći trijumf u nizu protiv "kraljevskog kluba", drugi pod komandom Saše Obradovića pošto je u Turskoj ekipu vodio Tomislav Tomović. On je ostao kao asistent u stručnom štabu i po reakcijama pojedinih igrača vidjelo se da su u odličnim odnosima. Poslije zakucavanja Ebuke Izundua igrači su otrčali na klupu, na tajm-aut i tamo su počeli da se grle upravo sa Tomovićem koji je uzvratio. Neka nova energija i snaga.

Upravo je to glavna promjena u timu sa Malog Kalemegdana od kada je grčki stručnjak dobio "zahvalnicu" od strane kluba za sve što je uradio u prethodnom periodu.

Šta se sve promijenilo u Zvezdi?

Vidi opis Šta se promijenilo u Zvezdi otkad je otišao Janis? Ovo je neki novi tim, a Saša im je jednim potezom dao lekciju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Kao što smo već spomenuli, prva i osnovna stvar je energija. U porazima od Armanija, Bajerna i Zadra upravo to je nedostajalo. Posebno u okršaju sa hrvatskim timom u ABA ligi. Cijela ekipa djelovala je letargično, bezvoljno, kao da im se ne igra. Potpuno suprotno djelovalo je protiv Fenera i Žalgirisa.

Poletno, skočno, sa željom za dokazivanjem. U Areni su se igrači bacali za svaku loptu, borili se za ničije lopte. Žargonski rečeno bili su "krvavih koljena". I to ne samo jedan igrač, nego skoro svi. Nije bilo odustajanja, a tek šta reći o odbrani. Posebno u posljednjoj četvrtini kada je djelovalo da litvanski tim ne može da vidi koš, a kamoli da uputi dobar šut. Pritegao je Saša odmah defanzivu, koliko je mogao za tih nekoliko dana i svi su bili spremni da se bore i igraju jedni za druge.

Šta je Sašina poruka?

Vidi opis Šta se promijenilo u Zvezdi otkad je otišao Janis? Ovo je neki novi tim, a Saša im je jednim potezom dao lekciju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Meč je bio neizvjesan do samog kraja. Riješen je tek u posljednja dva minuta. Detalj koji je možda prošao pomalo i neprimjetno u tim momentima jeste da na parketu nisu bili ni Čima Moneke ni Nikola Kalinić. Ne zbog neke vrste kazni ili tako nečega, već zbog odluke trenera Obradovića koji je vidio da petorka na terenu daje rezultat.

Upravo to je ono što Saša radi i što je radio i u Monaku kada je znao da ostavi prvu zvijezdu tima Majka Džejmsa na klupi ako primijeti da timu u tim trenucima dobro ide. Moneke je imao četiri lične, dobio je i tehničku i zato ga je Saša izveo iz igre na oko osam minuta prije kraja i uveo Odželeja, a u tom periodu je i Davidovac zamijenio Kalinića. Nvora se "zapalio", Dejan je imao neke sjajne poteze u napadu, kao i Odželej koji je dao doprinos i u odbrani.

Bila je to neka vrsta poruke Saše Obradovića. Da kod njega nema favorita i da nema onih koji moraju da igraju u petorci. Nešto što se Sferopulosu dešavalo da ne prepozna u određenim mečevima. Neki novi momenti u Zvezdi i nešto što očigledno odgovara igračima. Sezona je preduga, ima "milion" utakmica i biće prilike za sve da se dokažu. Posebno u ovom periodu kada ekipa ima probleme sa povredama.

Šta je bilo loše?

Kao što ima stvari koje su bile veoma dobre, poput bolje energije, odbrane, skokova, akcija u napadu, tako ima i stvari koje moraju bolje i to dobro zna i Saša. Prvenstveno se to odnosi na šut za tri poena (2/10). Jedine trojke na meču dali su Donatas Moteijunas i Džordan Nvora. To je segment igre koji će morati da se popravi, mada je jedno od validnih opravdanja to što Zvezda u ovom momentu nema bekove. Svi su povrijeđeni... A malo je i do toga što ekipa kada je pravljena, selekcija nije bila na šuterima za tri.

"Želimo da igramo brzo, produkt toga su izgubljene lopte, to je dio procesa. Želimo svakog igrača da stavimo na pravo mjesto i za to mi treba malo vremena. Fali nam Karter sa svojim šutom. Možda i nije glavna odlika ovih igrača taj šut za tri poena. Probaću da dam akcenat i u budućnosti da se pobijedi utakmica", rekao je Obradovićsvjestan i sam problema koje ima sa šuterima.

Izvor: MN PRESS

Još jedna stvar na kojoj će morati da porade je izvođenje slobodnih bacanja. Protiv Žalgirisa je to bilo na 71 odsto (22/31). S obzirom na to koliko je meč bio neizvjestan i da je moglo da bude i na jednu loptu, jasno je da penali mogu da budu veoma značajni. Samo je Davidovac bio savršen (2/2), Mekintajer je promašio oba, a svi ostali su promašili bar po jedno bacanje.

Vremena za trening i uigravanje nema toliko, posebno poslije proširenja Evrolige i zgusnutog rasporeda, ali već sada se vide obrisi neke nove Crvene zvezde. A tek će da se vidi i trenerski pečat Saše Obradovića...