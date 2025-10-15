"Prošlo kolo novi trener, sad opet... Treba stalno da mijenjamo, pa ćemo da pobjeđujemo!"

Nikola Kalinić je poslije pobjede protiv Žalgirisa pričao o meču, dolasku Saše Obradovića i Novaku Đokoviću...

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda se vratila na pobjednički kolosijek poslije lošeg starta sezone i tri poraza u nizu. Upisala je drugu uzastopnu evroligašku pobedu i posle Fenerbahčea u Istanbulu je u Areni pao Žalgiris. Poslije tog meča je pred novinare stao Nikola Klinić.

"Sjajna pobjeda, vratili smo se u drugom poluvremenu, pokazali energiju koja bi trebalo da nas krasi cijele godine. Pokazali smo da imamo sjajnu atletsku ekipu i da možemo da do tog maratona Evrolige izgledamo dobro. Pokazali smo da možemo da se borimo i da igramo dobro i sa svim ovim povredama. To drugo poluvrijeme je izgledalo dobro", počeo je Kalinić.

Dao je i kratku analizu igre Zvezde u dosadašnjem toku sezone i pobjede u Istanbulu, pa u Beogradu.

"Uvek je bolje pobijediti nego izgubiti. Povezali smo dvije utakmice, imamo nekoliko mečeva kući, možemo da iskoristimo ovaj period da napravimo neku zalihu prije nego što krenu gostovanja. Žao mi je utakmice protiv Armanija, bili smo smušeni."

"Najbolje da mijenjamo trenera svako kolo"

Kalinić je bio raspoložen i za šalu posle trijumfa. Upitan je za promjenu trenera i dolazak Saše Obradovića umesto Janisa Sferopulosa i kako izgleda rad sa srpskim stručnjakom.

"Ne mogu da dam neki odgovor, prošla su tri dana, ne mogu da dajem neki sud. Upoznajemo se i dalje. Biće raznih stvari i dobrih i loših.Dolaskom novog trenera malo se razmrda ekipa. I prošlo kolo smo igrali sa novim trenerom, sad opet. Možda da svako kolo mijenjamo trenera, pa ćemo uvijek da pobjeđujemo", nasmijao se Nikola.

Nije znao da je Novak bio tu

Iznenadio se Kalinić kada je čuo da je na tribinama u Areni bio i Novak Đoković.

"Stvarno? Aha, bio je sa Teodosićem. Super. Hvala mu. Uvijek je čast kada te gleda takva veličina. Sve što je uradio i što dalje radi. Želim mu da što duže izdrži."

Poslije toga su ga novinari pitali i za to kakve domete ima ovaj tim Crvene zvezde koji je trenutno osakaćen povredama.

"Imamo jako puno odsutnih igrača, ne znam koji nam je domet. Izgledali smo dobro, posebno u drugom poluvremenu. Ne znam šta bih rekao. Cijela ekipa može mnogo da uradi, a može i da proćerda svašta. Idemo iz meča u meč, trudićemo se da gradimo iz kola u kolo", zaključio je Kalinić.

