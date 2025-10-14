logo
Novaka čekaju milioni, a on gleda Zvezdu u Evroligi: Košarka mu bitnija od najbogatijeg turnira

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Košarkaši Crvene zvezde imaju podršku i od Novaka Đokovića, najboljeg tenisera svih vremena.

Novak Đoković na utakmici Crvena zvezda Žalgiris Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Žalgirisa u četvrtom kolu Evrolige, a na tribinama Beogradske arene je i jedan od najpoznatijih navijača srpskog kluba. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković iskoristio je pauzu između turnira u Šangaju i egzibicije u Rijadu da podrži crveno-bijele košarkaše.

Loš početak sezone i tri uzastopna porzaa, nakon kojih se Zvezda rastala sa Janisom Sferopulosom, očigledno nisu udaljili od kluba Novaka Đokovića. Pobjeda u Istanbulu, pa predstavljanje Saše Obradovića koji se vratio na klupu, donijeli su novi optimizam navijačima, a među njima je vjerovatno i najuspješniji srpski sportista.

00:09
Novak Đoković u Areni
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Zna se da Đoković tokom godine nema mnogo vremena za gledanje sportskih događaja u Beogradu, a jednu od rijetkih prilika iskoristio je da posjeti Beogradsku arenu. Podsjećamo, nedavno je Novak učestvovao na turniru u Šangaju i tamo je takmičenje završio u polufinalu, a 16. oktobra zakazan mu je naredni meč - na revijalnom turniru "Šest kraljeva".

Egzibicioni turnir "Šest kraljeva" igra se u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji, a važi za najbogatiji turnir u svijetu tenisa jer igrači koji dobiju pozivnicu imaju priliku da zarade više novca nego na grend slemovima. Ove godine pored Novaka Đokovića igraće Karlos Alkaraz, Janis Siner, Aleksander Zverev, Tejlor Fric i Stefanos Cicipas. Đoković će u polufinalu igrati protiv pobjednika meča Siner - Cicipas.

