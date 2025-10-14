"Očekujete li provokacije navijača Zvezde": Nije ni počeo meč, a u Žalgirisu već "zakuvali"

Čudno pitanje za trenera Žalgirisa Tomasa Masiulisa pred meč sa Crvenom zvezdom u Beogradu.

Crvena zvezda večeras od 20 časova u "Beogradskoj areni" dočekuje Žalgiris i biće to utakmica koju će obilježiti povratak Saše Obradovića na klupu crveno-bijelih, ali ne i iz ugla Litvanaca. U najavi utakmice, trener Tomas Masiulis upitan je o "potencijalnim provokacijama", bez daljeg objašnjenja o čemu se radi.

Konkretno, ovako je glasilo pitanje na konferenciji za medije: "Žalgiris je prošle sezone u Beogradu bio izložen provokacijama. Vjerovatno je nemoguće ući igračima u glavu, ali da li se vode razgovori o tome kako se s tim nositi?"

"Glavni razgovor je o tome da moramo da mislimo na košarku. Imamo iskusne igrače koji su prošli i kroz teže atmosfere. Moramo biti koncentrisani na igru, jer će zaista biti mnogo buke, teško ćemo moći da čujemo jedni druge. Moramo biti potpuno u igri i razmišljati o sledećem napadu, sljedećoj odbrani...", rekao je Masiulis bez namjere da uđe u ovu diskusiju.

I u pravu je Masiulis, bez ikakve potrebe već godinama postoji tenzija na mečevima Crvene zvezde i Žalgirisa, a sve je počelo nakon zvižduka košarkašima beogradskog tima kada nisu željeli da iskažu podršku Ukrajini.

Nije se završilo samo zvižducima pošto su Crvenu zvezdu potom dočekale zastave NATO pakta, tako da već tri godine postoje tenzije oči mečeva srpskog i litvanskog tima. Međutim, nije bilo nikakve potrebe da trener Masiulis govori na ovu temu uoči meča u Beogradu, unaprijed izazivajući problem.

Podsetimo, prošle godine u februaru Crvena zvezda je izgubila od Žalgirisa 86:80, a ovako je izgledao početak meča:

