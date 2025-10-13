logo
Motiejunas otvorio dušu: "Nisam imao želju da igram, sada sam ovdje"

Motiejunas otvorio dušu: "Nisam imao želju da igram, sada sam ovdje"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Litvanski centar Donatas Motiejunas održao je važnu lekciju pred nastavak sezone. Nema sumnje da će njegovo iskustvo značiti svima u timu.

Donatas Motiejunas o utakmici Crvena zvezda Žalgiris Izvor: Tijana Jevtić/Mondo

Litvanski centar Donatas Motiejunas govorio je pred utakmicu sa Žalgirisom u 4. kolu Evrolige. Nakon velike pobjede i sjajnog debija protiv Fenerbahčea u Istanbulu, iskusni as se nada boljim danima pod vođstvom novog trenera Saše Obradovića. Sljedeći rival je najteži mogući u ovom momentu, pošto je Žalgiris na čelu evropskog karavana sa tri pobjede.

"Biće jako teško pobijediti Žalgiris, trenutno igraju najbolju košarku u Evroligi. Imali smo dva dana da se upoznamo sa novim trenerom, trenirali smo jako, dosta smo razgovarali, imamo malo vremena. Ako izađemo na parket kao u Istanbulu, sa istom energijom, da štitimo jedni druge, imamo veoma dobre šanse za pobjedu. Najvažniji je naš pristup, kako ćemo istrčati na parket, kako ćemo se boriti, to je ključ. Nije sve u taktici", rekao je Motiejunas.

Njih dvojica su već sarađivala u Monaku i sjajno se razumiju.

"Poznajem njegovu filozofiju, ponekad mogu da pogodim unaprijed šta će da kaže prije nego što će da kaže. Definitivno imamo dobru konekciju, tokom godina samo prošli kroz dobre i loše momente. Veoma ga poštujem, pomogao mi je mnogo da porastem kao osoba i lider i zaista sam srećan i zahvalan na tome. Pomoći ću mu da pobjeđuje u ovom klubu što više", rekao je Litvanac.

Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

Dosta pehova je zadesilo crveno-bijele u posljednjem periodu. Neće biti lako prilagoditi se novonastaloj situaciji, ali Motiejunas vjeruje u sebe i svoje saigrače. Smatra da je bitno da se što bolje povežu kao tim i pomognu jedni drugima u teškim situacijama.

"Ovo je sjajna grupa momaka, tri utakmice nisu dovoljne da se sve kockice poklope. Za mene je najvažnija hemija, od svih komponenti koje čine jedan tim. Moramo da radimo na tome, da provodimo vrijeme zajedno, da se upoznajemo. Ljudski faktor je jako važan, to se često u sportu zanemaruje, i mi smo ljudi. Neki momci imaju probleme, prošli su kroz tragedije, bio sam i ja u takvim problemima. Kada sam se razvodio, nisam imao želju da igram. Tako da hemija mora da se napravi tokom vremena. Normalno da je ekipa potresena otkazom prošlog trenera. Želimo da pokažemo novom treneru da možemo da igramo bolje".

