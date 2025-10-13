logo
"Ima nekoliko imena": Saša Obradović rekao kakvog igrača je tražio da dobije u Zvezdi

"Ima nekoliko imena": Saša Obradović rekao kakvog igrača je tražio da dobije u Zvezdi

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Prva poruka novog trenera Crvene zvezde Saše Obradovića o pojačanjima koja su neophodna.

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

KK Crvena zvezda sprema se za "duplu nedjelju" Evrolige protiv Žalgirisa (utorak, 20.00) i Real Madrida (petak, 19.00) i veliki povratak trenera Saše Obradovića. Već je u najavi utakmice rekao da će biti teško kontrolisati emocije koje će osjećati kada opet izađe pred Delije, ali da to u ovom trenutku ne treba da bude fokus.

"Da zaplačem, bilo bi lakše...", nasmijao se Obradović: "Razumjeće svako, treba mi podrška, treba i igračima, ali siguran sam da će ovo dobro da se završi".

Istakao je da ima velikih problema zbog povrijeđenih igrača, da bukvalno "fali jedan igrač na papiru za meč", ali da to neće sada da obeshrabri njegove momke, štaviše ubijeđen je da će biti pravi - baš kao što su bili protiv Fenerbahčea prošlog petka i to je model kome želi da teži.

Što se tiče pojačanja, neophodna su najmanje trojica, a za početak zamjena za Tajsona Kartera koji će odsustvati zbog pluće embolije: "Razmišljamo o beku, stanje na tržištu nije lagano, ne treba dovoditi samo da bismo ga dovodili. To ipak mora da bude konkurentan košarkaš i da ima određeni kvalitet na bekovskoj poziciji. To je prioritet. Ima nekoliko imena o kojima razmišljamo i narednih dana ćemo morati da suzimo izbor", naglasio je Saša Obradović.

Takođe, trener Zvezde je istakao da je vodio i individualne razgovore sa svim košarkašima Zvezde i da mu je najvažnije da se svi dobro razumiju i povežu, pošto je trenutak u kome se svi nalaze vrlo osjetljiv.

Pogledajte i cijelo obraćanje novog trenera Crvene zvezde Saše Obradovića pred meč sa Žalgirisom:

Pogledajte

09:00
Saša Obradović
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

BONUS VIDEO:

Pogledajte

02:30
Dejan Davidovac
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)

Tagovi

Saša Obradović KK Crvena zvezda Evroliga košarka

