U Crvenoj zvezdi nema ko da igra beka: Svi su povrijeđeni, Saša Obradović već u ogromnom problemu

Crvena zvezda se već na početku sezone suočava sa velikim problemom zbog povreda i odsustva igrača. Ogromna glavobolja za Sašu Obradovića i prije debija u beogradskoj Areni.

Izvor: MN PRESS

Saša Obradović još nije vodio nijedan zvaničan meč po povratku u Crvenu zvezdu, a već ima veliku glavobolju. Moraće kako zna i umije da nađe rješenje za ogromne probleme koje ekipa ima sa povredama i prinudnim odsustvima. Kako sa onim koji su već bili van terena i prije njegovog povratka, tako i sa Tajsonom Karterom koji je ovog vikenda završio u bolnici.

Amerikanac je hospitalizovan zbog respiratornih problema i samim tim je jasno da je problem više nego ozbiljan, dok zahtijeva njegov ostanak u bolnici. Klub će u narednom periodu objaviti u kakvom je stanju, a i prije toga se može pretpostaviti da njegovo odsustvo neće biti kratko.

Dok se liječi pod stalnim nadzorom ljekara, neumjesno je i pričati o tome kada bi mogao da zaigra. Ono što jeste isto tako nepobitna činjenica je da će Zvezda svakako morati da nastavi bez njega i da će imati ogromne probleme da to uradi, jer je on samo jedan u dugačkom nizu nedostupnih igrača Saši Obradoviću.

Zvezda je ostala bez bekova

U ovom trenutku, Zvezda je na kraju druge nedjelje oktobra praktično bez bekova.

Imala je trojicu igrača koji su bili planirani da budu nosioci igre na tim pozicijama, sada nema nijednog. Veteran Ajzea Kenan (34) je doživio tešku povredu na VTB kupu i za njega je sezona najvjerovatnije završena zbog kidanja ligamenta koljena. Plejmejker Devonte Grejem (30) se povrijedio na pripremama, nosi ortopedsku čizmu od septembra i još je pitanje kada i u kakvom stanju će se vratiti na parket. O odsustvu Tajsona Kartera (27) više će se znati u narednim danima, ali je izvjesno da ga nećemo skoro gledati u akciji.

Šta čeka Obradovića u Zvezdi?

Dakle, bez Kenana, Kartera i Grejema moraće Obradović da što prije nađe rješenje. Od igrača koji pokrivaju bekovske pozicije tu su sporadični Kodi Miler Mekintajer, debitant na najvećoj sceni Stefan Miljenović, dosad praktično neiskorišćeni 19-godišnjak Ognjen Radošić i povratnik u tim, "otpisani" Jago dos Santos.

Takođe, trebalo bi reći da je i kapiten Ognjen Dobrić odsutan od početka sezone zbog povrede leđa koju "vuče" sa Eurobasketa.

Ako se gleda ostatak "rostera", najpopunjenijeg na krilnim pozicijama, tu situacija "kadrovski" izgleda bolje, jer su Obradoviću dostupni Nikola Kalinić, Džordan Nvora, Semi Odželej, Čima Moneke, Dejan Davidovac i Aleksej Nedeljković.

Kada su u pitanju centri, povrijeđen je Uroš Plavšić i odsustvuje zbog povrede zgloba, Hasijel Rivero je ove nedjelje operisan i ugrađen mu je šraf u stopalo i pred njim su mjeseci oporavka. Uz to, vjerovatno nije potrebno podsjećati da je prvi centar Džoel Bolomboj mjesecima van terena i van Srbije, kao i da prije 2026. neće nazad na teren zbog teške povrede stopala.

Tako će Obradović na najvišoj poziciji imati za duplu evroligašku nedjelju raspoloživog novajliju Donatasa Moteijunasa, koji još nije u optimalnoj fizičkoj formi i uz njega su tu Ebuka Izundu (29) i mladi Lazar Stojković, koji sa svojih 17 godina u ovom trenutu ne može da pomogne.

Ko je zdrav u Zvezdi?

Crvena zvezda ima, na zvaničnom sajtu Evrolige, prijavljeno 19 igrača, s tim što su tu i mlađi igrači poput Nedeljkovića (17), Stojkovića (18) i Radošića (19) i male su šanse da će oni dobiti veću minutažu.

Ne računajući njih trojicu i igrače koji su trenutno povrijeđeni i van stroja, ovako izgleda spisak košarkaša na koje Obradović može da računa za duplu evroligašku nedjelju protiv Žalgirisa (utorak) i Reala (petak):

Kodi Miler-Mekintajer

Stefan Miljenović

Jago dos Santos

Dejan Davidovac

Nikola Kalinić

Džordan Nvora

Semi Odželej

Čima Moneke

Ebuka Izundu

Donatas Motiejunas

Da li Zvezda traži pojačanja?

Izvor: MN PRESS

Jasno je da će jedno od prvih pitanja koje će dobiti Saša Obradović biti vezano za potencijalna i neophodna pojačanja.

Već se spominjalo da postoji interesovanje za finskog reprezentativca Olivera Nkamhua, igrača koji pokriva poziciju krilnog centra i centra. Spominjao se i Ife Lundberg, mada je to odmah demantovano, kao i Kion Džonson. Možda i na Malom Kalemegdanu čekaju da vide i ko će sve da dobije otkaz u NBA ligi pred početak sezone, a djeluje da će morati da reaguju i prije toga, jer vrijeme teče i Zvezda ga nema, iako je tek sredina oktobra.

"Potrebno nam je pojačanje na bekovskoj liniji, imamo dosta povrijeđenih igrača. Na tržištu smo i moramo da budemo pažljivi, jer taj igrač mora da bude dobar. Ne smijemo da potpišemo nekoga samo da bismo ga potpisali. Vrlo je teško u ovom momentu naći pravog igrača, jer je sezona počela i svi dobri igrači su već potpisali", rekao je Tomić prije desetak dana, kada situacija još nije bila ovoliko alarmantna.

Sada su već svi alarmi uključeni.