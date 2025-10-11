logo
Vratio se Saša Obradović: Crvena zvezda mu poželjela toplu dobrodošlicu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Dobro poznato lice ponovo na Malom Kalemegdanu.

Saša Obradović vraća se u Crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda je potvrdila, Saša Obradović se vraća da zavši započeti posao na Malom Kalemegdanu. Izvojevali su crveno-bijeli prvu pobjedu u sezoni pod palicom Tomislava Tomovića, ali nasljednik Janis Sferopulosa će definitivno biti legendarni as Zvezde.

"Novi početak. Isti ciljevi. Nova energija.", stoji u objavi Zvezde.

Uslijedila je i zvanična objava:

Saša Obradović je bio bez kluba od prošle sezone kada je raskinuo saradnju sa Monakom, a sada je otvorila idealna prilika da započne novi mandat na klupi crveno-bikelih. Nije bilo sreće te 2020. godine, nije se Obradović zadržao poslije niza loših rezultata, ali i tada je znao da će se jednog dana vratiti.

"Jako mi je krivo. Vjerovatno bi bilo sve drugačije da je bio takav ambijent. Uzeti su mi snovi. Nije važno... Ovo je Zvezdino odijelo, s njim ću u Top 8 da idem", rekao je Obradović na konferenciji za novinare dok je bio trener Monaka, a vrlo dobro pamte navijači kada je kleknuo u poljubio grb kluba u istom tom odijelu.

Vrijeme je da ispiše neke nove stranice sa klubom u kome se afirmisao i proslavio...

Tagovi

Saša Obradović KK Crvena zvezda

