"Da si mi dao da šutiram, osvojili bismo sve": Kakav je zapravo odnos Obradovića i Monekea?

Novi trener Crvene zvezde imao je priliku da sarađuje sa Nigerijcem Čimom Monekeom i još trojicom aktuelnih igrača crveno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Saša Obradović preuzeće ekipu Crvene zvezde drugi put u karijeri. Kao igrač se proslavio u crveno-bijelom dresu, ali u prvom mandatu kao trener nije uspio da ostavi veći trag na Malom Kalemegdanu. Stoga se vraća da završi posao, a u rosteru Zvezde je nekoliko igrača sa kojima se sarađivao u Beogradu, ali i u Monaku. Među njima je Čima Moneke o kome je nedavno dao svoj sud, a njegove riječi su podigle buru u zvezdaškoj javnosti.

Obradović će ponovo "gasiti požar" u voljenom klubu, pošto je Janis Sferopulos istrošio sve šanse i napustiće klupu crveno-bijelih nakon tri poraza na startu sezone, od kojih je najbolniji onaj od Krke na domaćem terenu.

Sa kim je Obradović sarađivao?

Obradović je imao kratku epizodu na Malom Kalemegdanu 2020. godine gdje je došao iz Monaka, da bi u suprotnom smjeru otišao 2021. godine i zadržao se do kraja pretprošle sezone od kada je bio bez kluba. Čima Moneke je igrao u kneževini 2023. godine, ali tada nije igrao najbolju košarku, potom je prešao u Baskoniju gdje se konačno dokazao na najvećoj sceni. Dvije godine je Saša sarađivao sa novim centrom Zvezde Donatasom Motiejunasom, tako da im neće biti potrebno previše vremena za prilagođavanje. Takođe, tu su i starosjedioci Dejan Davidovac i Ognjen Dobrić kojima takođe nije strana saradnja sa Obradovićem.

Odnos sa Čimom Monekeom

Saša Obradović je svestan igračkih kvaliteta, ali je otkrio da je Moneke želio više loptu u svojim rukama, što nije bila njegova uloga u Monaku. Iako su imali neka neslaganja, ostali su u dobrim odnosima.

"Kod mene kad je bio borio se za to što nije šutirao. Rekoh - ti da šutiraš, šta će onda Džejms, Okobo, Lojd. Oni su bolji od tebe. On se malo uvrijedio. Ali bio nam je u svlačionici kada smo osvojili francusku ligu prošle godine i rekao mi je 'Da si mi dao da igram osvojili bismo sve'. Odgovorio sam mu da ne mislim tako. Ali ostao je dobar kontakt. Uvijek se kulturno javio", ispričao je Obradović u emisiji "Indirektno" i dodao:

Čima Moneke

Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA

"Ja znam ko je on. Dobar je momak, egomanijak. Voli sebe i dosta stvari gleda kroz statistiku. Možda mu nova sredina odredi ponašanje", rekao je bivši trener Monaka.

Kada je ova njegova izjava odjeknula u javnosti, Obradović je sve pojasnio u objavi na društvenim mrežama. Loše namjere očigledno nije bilo.

"Da završim misao: A ko to nije egomanijak? Pa oni što klimaju glavom ne prave razliku, ali se ni bez njih ne može, dobra kombinacija “ovih i onih” i biće super. Samo bez senzacionalizma…", napisao je na svom tviter profilu Saša Obradović.

Šta je rekao Moneke o Obradoviću?

Saša Obradović

Izvor: MN PRESS

Nije krio Nigerijac da je bio impresiniran životom u Monaku, a jednom prilikom je rekao kako se mnogo igrača na njegovoj poziciji nije snašlo kod Obradovića. Šta je pod tim mislio?

"Saša Obradović je trener koji voli da ima tri kreatora u igri, samim tim četvorica igrača ispadaju iz rotacije, na neki način. Vidjeli smo da se mnogo 'četvorki' nije snašlo u Monaku i prije i poslije mene. Neće te svaki trener koristiti na pravi način", rekao je Moneke za "Euro Insiders" i dodao:

"Život u Monaku je nevjerovatan. Jesam imao problem na treninzima i utakmicama, ali blagoslov je živjeti na takvom mjestu. Izađem iz teretane, a onda ugledam jahte. (Džeron) Blosomgejm i ja smo htjeli da kupimo jahtu zajedno, ali falilo nam je novca", našalio se Moneke.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!