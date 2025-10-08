Zvezda dovela Obradovića u ključnom periodu: Raspored ide u korist crveno-bijelih, velika prilika za preokret

Crvena zvezda u predstojećem periodu imaće veoma zahvalan raspored u Evroligi, nakon meča u Istanbulu, ovaj tim će četiri puta zaredom biti domaćin elitnog takmičenja, te će navijači imati priliku da podrže tim na čelu sa novim trenerom Sašom Obradovićem.

Izvor: MNPRESS

Saša Obradović postaće novi trener Crvene zvezde, nakon što su crveno-bijeli neočekivano loše započeli novu sezonu. Biće ovo idealna prilika da se rođeni Beograđanin ponovo nađe na čelu kluba za koji ne krije da obožava i navija. Ujedno, proslavljeni trener će imati mogućnost da ostvari san - povede tim pred navijačima Zvezde. Ostaje pitanje kada bismo mogli da vidimo Sašu Obradovića na klupi crveno-bijelih?

Nije realno očekivati da će srpski stručnjak voditi tim već u petak 10. oktobra, za kada je najavljena naredna utakmica Crvene zvezde u Istanbulu protiv Fenera, ali poslije toga, recimo u četvrtom kolu Evrolige možda bismo mogli da vidimo Obradovića na klupi kluba sa Malog Kalemegdana. Obradović će imati priliku da popravi gorak ukus iz 2020. kad je vodio crveno-bijele, ali bez mnogo uspjeha. Bio je u timu svega polusezonu, a onda je zamijenjen.

I sam Obradović više puta govorio je o tome kako je čitava sezona 2020. mogla biti drugačija, ali je period zabrane okupljanja u zatvorenim prostorima zbog korona virusa odneo maha, te je ekipa ostala bez najvažnijeg pojačanja - navijača. Igračka legenda Crvene zvezde nikad nije krila ljubav prema klubu, pa je tako u jednom od gostovanja crveno-bijelima, dok je bio trener Monaka, prišao i poljubio grb.

I još jednom je popularni Obrad potvrdio koliko mu je stalo do kluba, pa je jednom prilikom rekao da jedino zbog čega žali jeste činjenica da pred navijačima nije mogao da vodi ekipu.

"Jako mi je krivo. Vjerovatno bi bilo sve drugačije da je bio takav ambijent. Uzeti su mi snovi. Nije važno... Ovo je Zvezdino odijelo, s njim ću u Top 8 da idem", rekao je Obradović na konferenciji za novinare dok je bio trener Monaka.

Sada će srpski stručnjak imati priliku da ostvari snove, povede tim pred punim Pionirom ili Beogradskom arenom, a u prilog tome ide mu i raspored crveno-bijelih u narednom periodu.

Crveno-bijeli sezonu su započeli porazima, najpre je Milano bio bolji, a onda i Bajern, pa je na kraju u regionalnom takmičenju i Zadar uspio da slavi. Zbog toga je smena u crveno-belom klubu bila gotovo neizbežna, pa će Janisa Sferopulosa zameniti Saša Obradović. Ono što srpskom stručnjaku definitivno ide u prilog jeste raspored Crvene zvezde u narednom periodu. Već u petak klub sa Malog Kalemegdana igraće u Istanbulu protiv Fenerbahčea, a onda slijedi novo, duplo kolo Evrolige.

Crvena zvezda biće domaćin u narednih šest mečeva, kako u Evroligi, tako i u ABA. Najprije će u Beogradsku arenu doći Žalgiris (14. oktobra od 20 sati), potom tri dana kasnije stiže Real Madrid (17. oktobar od 19 sati). Crveno-bijeli biće zatim domaćini Iliriji u ABA ligi u Pioniru 20. oktobra od 18 sati, a onda ponovo u Areni igraju evoligaški meč, ovog puta protiv Baskonije (23. oktobra od 21 sat), u narednoj nedjelji dočekaće i ASVEL (28. oktobra od 19 sati), a između toga u regionalnom nadmetanju igraće i protiv Mege (25. oktobar od 18 sati).

Prema tome, Crvena zvezda u oktobru će imati sedam mečeva u elitnom takmičenju, od kojih će na četiri vezana biti domaćin, poslednji meč u oktobru crveno-bijeli odigraće protiv Makabija (30. oktobra od 20.05 sati). Za Sašu Obradovića i njegov tim biće dobro i u nastavku sezone, konkretno u novembru njegova ekipa će u devetom kolu Evrolige dočekati Panatinaikos (6. novembar od 20 sati), a poslije tog zahtjevnog meča Zvezda će dočekati još jedan neugodan tim, ekipu Budućnosti iz Podgorice u šestom kolu ABA lige (8. novembar id 18 sati).

Evroliga u oktobru:

Bajern - Crvena zvezda 97:88

Fenerbahče - Crvena zvezda 10. oktobar u 19.45

Crvena zvezda - Žalgiris 14. oktobar u 20.00

Crvena zvezda - Real Madrid 17. oktobar u 19.00

Crvena zvezda - Baskonija 23. oktobar u 21 .00

Crvena zvezda - ASVEL 28. oktobar u 19.00

Makabi - Crvena zvezda 30. oktobar u 20.05

