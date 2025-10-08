Crvena zvezda ima novog trenera - vraća se Saša Obradović!

Saša Obradović je prema najnovijim informacijama novi trener Crvene zvezde i preuzeće klub uskoro.

Izvor: MN PRESS

Saša Obradović je novi trener Crvene zvezde. Kako navodi "Maksbet sport" iskusni stručnjak koji je već jednom vodio crveno-bele 2020. sada će preuzeti ekipu od Janisa Sferopulosa.

Nakon dvije godine u kojima je vodio ekipu Grk je poslije poraza od Zadra prema navodima medija napustio klupu tima sa Malog Kalemegdana, na koju će sada ponovo sjesti Obradović.

Poslije tri poraza na startu nove sezone bilo je jasno da je Sferopulos pod velikim pritiskom, a nekoliko imena se pominjalo za dolazak na njegovo mjesto. Ipak očigledno da se uprava na kraju odlučila za stručnjaka koji ima i sjajnu igračku karijeru u klubu.

Ne zna se kada bi mogao da debituje Saša Obradović, ali naredna tri meča crveno-bijeli igraju u Evroligi. Prvi je na programu u petak protiv Fenerbahčea u Istanbulu. zatim dolazi Žalgiris u Beograd 14. oktobra. Naredni meč je 17. u Areni sa Realom, pa onda 20. u ABA ligi dolazi Ilirija.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!