Katastrofalno prvo poluvrijeme Bajera: Štutgart savladao "apotekare" nakon skoro osam godina, vratio se Demirović

Fudbaleri Štutgarta slavili su na gostovanju kod Bajera sa ubjedljivih 4:1.

Izvor: osnapix / Steven Mohr / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Bajera iz Leverkuzena odigrali su prvu domaću utakmicu u 2026. godini, a protivnik je bila ekipa Štutgarta. Neće navijači "apotekara" po dobrom pamtiti meč 16. kola Bundeslige, s obzirom da su doživjeli pravu katastrofu u prvih 45 minuta.

Gosti su nakon prvog poluvremena imali čak četiri gola prednosti!

Goleadu je otvorio Leveling u sedmom minutu na asistenciju Undava. U 29. minutu Mitelštat je iskoristio penal i udvostručio prednost.

I kada se činilo da će to biti konačan rezultat prvog dijela, u 45. minutu Leveling, ponovo na asistenciju Undava pogađa za 0:3. Ipak, ni tu nije bio kraj. Samo dva minuta kasnije, Undav je uspio da se upiše u lista strijelaca, a asistent kod njegovog gola bio je Fuhrih.

Domaći tim je do kraja meča uspio samo da ublaži poraz golom Grimalda u 66. minutu sa bijele tačke za konačnih 1:4.

Zanimljivo da je ovo bila prva pobjeda Štutgarta nad Bajernom još od aprila 2018. godine kada su, takođe u Leverkuzenu, slavili sa minimalnih 0:1.

Ono što svakako vrijedi pomenuti je povratak Ermedina Demirovića na teren nakon što posljednja tri mjeseca nije igrao zbog povrede. Demirović je u igru ušao u 89. minutu, a na terenu je zamijenio Undava.