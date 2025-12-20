logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nesuđeni reprezentativac BIH "probio led" u Bundesligi: Het-trik Pejčinovića, ali su "vukovi" primili četiri gola!

Nesuđeni reprezentativac BIH "probio led" u Bundesligi: Het-trik Pejčinovića, ali su "vukovi" primili četiri gola!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Nesuđeni reprezentativac BIH Dženan Pejčinović imao sjajno veče u Bundesligi, ali ni to nije bilo dovoljno Volfsburgu za trijumf protiv Frajburga

Dženan Pejčinović slavi gol Volfsburga Izvor: Darius Simka / AFP / Profimedia

Dženan Pejčinović velika je nada Volfsburga, a to je potvrdio u u subotu uveče na duelu protiv Frajburga.

Nesuđeni reprezentativac BIH nakon povratka sa pozajmice ove sezone dobije mnogo veću minutažu u Volfsburgu, a povjerenje koje je trenera Danijel Bauer ukazao ovom dvadesetogodišnjem napadaču nije nimalo slučajno.

Pejčinović je u subotu postigao svoj prvi gol u Bundeligi, a potom još dva za prvi het-trik u svojoj seniorskoj karijeri.

Prava tragedija je što ni ovakva sjajna partija nije krunisana trijumfom Volfsburga. Gotovo uzalud su bila tri Pejčinovićeva gola, pošto su "vukovi" primili četiri i upisali poraz 4:3 od Frajburga.

Samo dvije minute nakon što je Pejčinović upisao het-trik za vođstvo 3:2 njegov saigrač Jenson Selt je izjednačio autogolom, a potom je Deri Šerant pogodio za 4:3 i tteću vezanu pobjedu Frajburga u duelima sa Volfsburgom.

Pejčinović se tokom prošle i ove godine pominjao kao potencijalni rerprezentativac BIH. Iako je prvo nastupao za U 15 selekcije Crne Gore, bio je na meti "zmajeva" što je potvrdio i direktor reprezentacije Emir Spahić, ali se na kraju odlučio da igra za njemačku reprezentaciju.

"Da igrao sam i za Crnu Goru i tada nisam bio dovoljno dobar za Njemačku, ali moj dugoročni cilj je jasan. Želim igrati za njemačku reprezentaciju. Ako u nekom trenutku ne budem dovoljno dobar, što bi se moglo dogoditi, onda ću ponovo razmisliti o tome da možda igram za Crnu Goru ili Bosnu. Djed i baka mog oca su iz Bosne, tako da imam to državljanstvo. Ali, za sada sam njemački reprezentativac i želim uraditi sve što mogu da napravim skok na vrh", rekao je svojevremeno Pejčinović i tako praktično ugasio nade navijača BIH.

Nakon igranja za U15 selekciju Crne Gore Pejčinović je zaigrao za U16 reprezentaciju Njemačke i potom nastavio da igra za omladinske selekcije "pancera" i trenutno je član U21 selekcije Njemačke, za koju je nastupio pet puta i zabio dva gola.

Bundeliga, 14. kolo:

Keln – Union Berlin 0:1 (0:0)
Augzburg – Verder 0:0
HSV – ajntraht 1:1 (1:1)
Štutgart – Hofenhajm 0:0
Volfsburg – Frajburg 3:4 (1:1)
Lajpcig – Bajer L. 18.00

Nedjelja
Majnc – Sent Pauli
Hajdenhajm – Bajern

Odigrano u petak
Borusija D. – Borusija M. 2:0 (1:0)

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajevi Bundesliga Volfsburg Frajburg

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC