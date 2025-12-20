Nesuđeni reprezentativac BIH "probio led" u Bundesligi: Het-trik Pejčinovića, ali su "vukovi" primili četiri gola!

Nesuđeni reprezentativac BIH Dženan Pejčinović imao sjajno veče u Bundesligi, ali ni to nije bilo dovoljno Volfsburgu za trijumf protiv Frajburga

Izvor: Darius Simka / AFP / Profimedia

Dženan Pejčinović velika je nada Volfsburga, a to je potvrdio u u subotu uveče na duelu protiv Frajburga.

Nesuđeni reprezentativac BIH nakon povratka sa pozajmice ove sezone dobije mnogo veću minutažu u Volfsburgu, a povjerenje koje je trenera Danijel Bauer ukazao ovom dvadesetogodišnjem napadaču nije nimalo slučajno.

Pejčinović je u subotu postigao svoj prvi gol u Bundeligi, a potom još dva za prvi het-trik u svojoj seniorskoj karijeri.

Prava tragedija je što ni ovakva sjajna partija nije krunisana trijumfom Volfsburga. Gotovo uzalud su bila tri Pejčinovićeva gola, pošto su "vukovi" primili četiri i upisali poraz 4:3 od Frajburga.

Samo dvije minute nakon što je Pejčinović upisao het-trik za vođstvo 3:2 njegov saigrač Jenson Selt je izjednačio autogolom, a potom je Deri Šerant pogodio za 4:3 i tteću vezanu pobjedu Frajburga u duelima sa Volfsburgom.

Pejčinović se tokom prošle i ove godine pominjao kao potencijalni rerprezentativac BIH. Iako je prvo nastupao za U 15 selekcije Crne Gore, bio je na meti "zmajeva" što je potvrdio i direktor reprezentacije Emir Spahić, ali se na kraju odlučio da igra za njemačku reprezentaciju.

"Da igrao sam i za Crnu Goru i tada nisam bio dovoljno dobar za Njemačku, ali moj dugoročni cilj je jasan. Želim igrati za njemačku reprezentaciju. Ako u nekom trenutku ne budem dovoljno dobar, što bi se moglo dogoditi, onda ću ponovo razmisliti o tome da možda igram za Crnu Goru ili Bosnu. Djed i baka mog oca su iz Bosne, tako da imam to državljanstvo. Ali, za sada sam njemački reprezentativac i želim uraditi sve što mogu da napravim skok na vrh", rekao je svojevremeno Pejčinović i tako praktično ugasio nade navijača BIH.

Nakon igranja za U15 selekciju Crne Gore Pejčinović je zaigrao za U16 reprezentaciju Njemačke i potom nastavio da igra za omladinske selekcije "pancera" i trenutno je član U21 selekcije Njemačke, za koju je nastupio pet puta i zabio dva gola.

Bundeliga, 14. kolo:

Keln – Union Berlin 0:1 (0:0)

Augzburg – Verder 0:0

HSV – ajntraht 1:1 (1:1)

Štutgart – Hofenhajm 0:0

Volfsburg – Frajburg 3:4 (1:1)

Lajpcig – Bajer L. 18.00

Nedjelja

Majnc – Sent Pauli

Hajdenhajm – Bajern

Odigrano u petak

Borusija D. – Borusija M. 2:0 (1:0)