Koje su šanse Crvene zvezde za Top 6? Obradovićeva četa mora ovo da uradi ako želi direktno u plej-of

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Izašle su nove projekcije poslije odigranog 31. kola Evrolige, do kraja regularnog dijela nas čeka samo još sedam kola.

Koje su šanse Crvene zvezde za Top 6

Košarkaši Crvene zvezde zabilježili su veliku pobjedu protiv Fenerbahčea u Beogradu, i poslije 31. kola zauzimaju šestu poziciju na tabeli Evrolige. Šta im je potrebno da ostanu na poziciji koja vodi direktno u plej-of?

Prema simulacijama "Figurei8ht" crveno-bijelima treba 22 pobjede, što znači još četiri trijumfa u preostalih sedam kola do kraja regularnog dijela sezone, da bi bili sigurni.

Prema projekcijama superkompjutera, šanse da izabranici Saše Obradovića završe među najboljih šest ekipa su solidnih 44%, dok se plej-in skoro više ne dovodi u pitanje (92 posto šanse). Postoji i mali, ali ne zanemarljiv procenat za plasman u Top 4 i on iznosi 13 odsto.

Fenerbahče je po ovoj projekciji obezbijedio plasman među četiri najbolje ekipe, a slede Olimpijakos, Valensija i Real Madrid.

Hapoel Tel Aviv je ispred Zvezde sa 53 odsto% šansi za direktan plasman u plej-of, dok su iza Monako (40%), Panatinaikos (26%), Žalgiris (24%) i Barselona (19%).

Raspored Crvene zvezde do kraja Evrolige:

  • 20. mart, Panatinaikos - Zvezda
  • 25. mart, Baskonija - zvezda
  • 27. mart, Barselona - Zvezda
  • 2. april, Zvezda - Partizan
  • 7. april, Zvezda - Pariz
  • 10. april, ASVEL - Zvezda
  • 16. april, Real - Zvezda

