Koje su šanse Crvene zvezde za Top 6? Obradovićeva četa mora ovo da uradi ako želi direktno u plej-of

Izašle su nove projekcije poslije odigranog 31. kola Evrolige, do kraja regularnog dijela nas čeka samo još sedam kola.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde zabilježili su veliku pobjedu protiv Fenerbahčea u Beogradu, i poslije 31. kola zauzimaju šestu poziciju na tabeli Evrolige. Šta im je potrebno da ostanu na poziciji koja vodi direktno u plej-of?

Prema simulacijama "Figurei8ht" crveno-bijelima treba 22 pobjede, što znači još četiri trijumfa u preostalih sedam kola do kraja regularnog dijela sezone, da bi bili sigurni.

Prema projekcijama superkompjutera, šanse da izabranici Saše Obradovića završe među najboljih šest ekipa su solidnih 44%, dok se plej-in skoro više ne dovodi u pitanje (92 posto šanse). Postoji i mali, ali ne zanemarljiv procenat za plasman u Top 4 i on iznosi 13 odsto.

Fenerbahče je po ovoj projekciji obezbijedio plasman među četiri najbolje ekipe, a slede Olimpijakos, Valensija i Real Madrid.

Key takeaways:

Top 4 (seeded PO) is clear

Hapoel and Crvena Zvezda have a slight advantage for Top 6

Play-in is still open as Dubai's winning streak gradually closes the gap to the Top 10.



Hapoel Tel Aviv je ispred Zvezde sa 53 odsto% šansi za direktan plasman u plej-of, dok su iza Monako (40%), Panatinaikos (26%), Žalgiris (24%) i Barselona (19%).

Raspored Crvene zvezde do kraja Evrolige: