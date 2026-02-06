Uginula mačka Ljubica, simbol beogradske dvorane "Pionir"

Punih 18 godina legendarni "Pionir" je bio njen dom.

Izvor: X/LjubicaTheCat

Nije bilo utakmice ni treninga bez Ljubice, tihe, ali uvijek prisutne stanovnice hale na Paliluli. Upoznali su je igrači, treneri i navijači iz cijele Evrope, a njena pojava postala je dio identiteta dvorane.

Mačka Ljubica je, nažalost, uginula.

Tužnu vijest objavio je profil "Mačka Ljubica" na mreži X, uz emotivnu poruku:

"Nakon 18 godina sportskog života u najboljoj hali na svijetu i domu mačke Ljubice, naša Ljubica je preminula u četvrtak, 5. februara. S velikom tugom opraštamo se od najvećeg sportskog fana za kojeg je čula čitava Evropa. Čuvajte našu kuću Pionir i uspomenu na neponovljivu Ljubicu".

Све мачке иду у рај.pic.twitter.com/zvdBmf5Nzt — Мачка Љубица (@ljubicathecat)February 6, 2026

Od Ljubice se oprostio i Košarkaški klub Crvena zvezda, ističući koliko je bila dio svakodnevice dvorane:

"S velikom tugom obavještavamo javnost da je Ljubica preminula u svom Pioniru, gdje je 18 godina bila dio brojnih događaja i utakmica te osvojila simpatije domaće i strane javnosti", napisali su.

Ljubica možda više neće šetati parketom Pionira, ali uspomena na nju ostaće trajno upisana u istoriju dvorane i srca svih koji su je upoznali.