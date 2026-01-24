Snimak mačke koja mrzi teglu džema postao hit: Svi se pitaju zašto je udara iz bijesa, ni gazdama nije jasno

Mačka koja udara teglu džema veoma brzo je postala viralna.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Video-snimak koji je za kratko vrijeme prikupio više od 1.5 miliona pregleda nasmijao je korisnike interneta širom svijeta. Na snimku se vidi mačka Loki kako snažno udara teglu džema koja stoji na vratima frižidera.

Samo sekund kasnije, u sljedećem kadru, Loki sa istim žarom i očiglednim bijesom obara i drugu teglu, kao da vodi lični obračun sa slatkim namazima. Njegova odlučnost i ozbiljnost u ovom "obračunu" učinili su da snimak postane pravi internet hit.

U opisu videa vlasnici su objasnili neobičnu situaciju koja je dovela do ovog trenutka.

"Moja vjerenica i ja smo učili djecu kako da prave sendviče sa kikiriki puterom i džemom, ali su tegle sa džemom vratili na pogrešnu policu. Narednih nekoliko dana stalno sam primjećivao kako naša mačka Loki pokušava da uđe u ormarić svaki put kad ga otvorim, pa sam ga jednom ostavio otvorenog da vidim šta želi. Sljedeće što sam video bilo je to da stoji unutra, spreman za okršaj sa teglama džema, kao da su ga lično uvredile.

Sada pokušavamo da shvatimo šta tačno mrzi, i iskreno mislimo da bi to mogao biti šareni dezen na poklopcima".

Bonus video: