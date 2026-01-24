logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Snimak mačke koja mrzi teglu džema postao hit: Svi se pitaju zašto je udara iz bijesa, ni gazdama nije jasno

Snimak mačke koja mrzi teglu džema postao hit: Svi se pitaju zašto je udara iz bijesa, ni gazdama nije jasno

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Mačka koja udara teglu džema veoma brzo je postala viralna.

Smiješni video mačke koja udara teglu Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Video-snimak koji je za kratko vrijeme prikupio više od 1.5 miliona pregleda nasmijao je korisnike interneta širom svijeta. Na snimku se vidi mačka Loki kako snažno udara teglu džema koja stoji na vratima frižidera.

Samo sekund kasnije, u sljedećem kadru, Loki sa istim žarom i očiglednim bijesom obara i drugu teglu, kao da vodi lični obračun sa slatkim namazima. Njegova odlučnost i ozbiljnost u ovom "obračunu" učinili su da snimak postane pravi internet hit.

U opisu videa vlasnici su objasnili neobičnu situaciju koja je dovela do ovog trenutka.

"Moja vjerenica i ja smo učili djecu kako da prave sendviče sa kikiriki puterom i džemom, ali su tegle sa džemom vratili na pogrešnu policu. Narednih nekoliko dana stalno sam primjećivao kako naša mačka Loki pokušava da uđe u ormarić svaki put kad ga otvorim, pa sam ga jednom ostavio otvorenog da vidim šta želi. Sljedeće što sam video bilo je to da stoji unutra, spreman za okršaj sa teglama džema, kao da su ga lično uvredile.

Možda će vas zanimati

Sada pokušavamo da shvatimo šta tačno mrzi, i iskreno mislimo da bi to mogao biti šareni dezen na poklopcima".

Bonus video:

Pogledajte

10:14
Kucni ljubimci
Izvor: Kineski radio Internacional
Izvor: Kineski radio Internacional

Možda će vas zanimati

Tagovi

mačka smiješno kućni ljubimci

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA