Kako ukloniti miris psa ili mačke iz kuće? Najjači čistači za dom ispunjen svježinom

Koliko god da volimo svoje krznene prijatelje, nema sumnje da kućni ljubimci mogu da ostave i neprijatne mirise u domu.

Dlaka, perut, prljavština i polen spolja lako se uvuku u namještaj i tepihe, pa prostor počne da miriše ustajalo. Ako želite da u domu vlada svježina, pratite ove korake.

1. Redovno kupajte ljubimce

Prva linija odbrane protiv neprijatnih mirisa je kupanje. Pravilo je jednostavno: što pas ima gušću i dužu dlaku, to češće treba da se kupa. Psi sa srednje dugom ili gustom dlakom obično se kupaju na svakih četiri do šest nedjelja, ali ako se pas vidljivo isprlja, kupanje može biti i češće. Mace su navikle da same održavaju čistoću, ali ne zaboravite da će to manje činiti kako uđu u godine ili ako se ugoje. Zato ih na vrijeme navikavajte kupanje, a čista dlaka znači manje mirisa u kući.

2. Perite posteljinu i "krevete" ljubimaca

Kreveti i prostirke za pse najbrže počinju da mirišu, jer su to mjesta gdje ljubimac provodi najviše vremena. Perite ih redovno – na svakih četiri do šest nedjelja. Ako pas spava u vašem krevetu, posteljinu perite jednom nedjeljno. Namještaj i tapacirani dijelovi takođe upijaju mirise, pa ih povremeno očistite odgovarajućim sredstvima za presvlake.

3. Usisavajte često

Usisavanjem se uklanjaju dlake, perut i prljavština, čime se sprečava širenje mirisa. Ne zadržavajte se samo na podu – obavezno usisajte namještaj, zavjese i dušeke. Redovno mijenjajte filter na usisivaču da bi radio efikasno.

4. Koristite sodu bikarbonu

Soda bikarbona je prirodni neutralizator mirisa. Pospite je po tepihu ili namještaju, ostavite da djeluje 15–30 minuta, pa usisajte. Prije upotrebe provjerite etiketu na namještaju i testirajte na malom dijelu da ne bi došlo do oštećenja.

5. Probajte sirće

Bijelo sirće je još jedno kućno sredstvo koje uklanja mirise. Pomiješajte jednake dijelove sirćeta i vode u bočici sa raspršivačem, pa poprskajte po tvrdim podovima, tepihu ili namještaju. Obrišite čistom krpom. Posteljinu ili odjeću možete potopiti u rastvor sirćeta i vode, a zatim oprati kao i obično.

6. Enzimski čistači za "nezgode"

Ako pas povremeno napravi "nezgodu", enzimski čistači su najbolji izbor. Prirodni enzimi razgrađuju amonijak i bakterije iz urina, uklanjaju miris i mrlju. Efikasni su i protiv povraćanja ili izmeta. Poprskajte mrlju, ostavite 15–30 minuta, pa obrišite čistom krpom. Ponovite dok mrlja ne nestane.

7. Paročistač za tepihe

Pored usisavanja, čišćenje paročistačem može ukloniti mirise iz tepiha. Aparat kombinuje toplu vodu, sredstvo za čišćenje i usisavanje, pa uklanja dlaku, perut i miris. Neki modeli mogu se koristiti i na namještaju, ali uvijek provjerite uputstvo. Ako nemate aparat, možete ga iznajmiti ili pozvati servis za čišćenje tepiha.

8. Koristite prečišćivač vazduha

Prečišćivači uklanjaju perut i bakterije iz vazduha, pa prostor ostaje svjež. Najbolje rezultate daju modeli sa HEPA filterom. Postavite ih u prostorije gdje pas najviše boravi – pored kreveta ili u dnevnoj sobi.

