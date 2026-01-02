Šta da radite sa poklonima koji vam se ne sviđaju: Umjesto da ih čuvate, imate 4 mogućnosti

Da li je dozvoljeno poklon koji ste primili pokloniti nekom drugom?

Izvor: Shutterstock

Pokloni su posebni jer nose emociju trenutka kada su darovani.

Ipak, ponekad se dogodi da predmet koji ste dobili ne pronalazi svoje mjesto u vašem životu.

Minimalisti vjeruju da zadržavanje takvih stvari ne odaje počast ni darodavcu ni prostoru u kojem živite.

Poklonisu uvijek znak pažnje, ali to ne znači da svaki predmet koji dobijemo mora zauvijek ostati u našem domu.

Ponekad se dogodi da poklon ne odgovara našem stilu, potrebama ili prostoru. U tom slučaju, ne treba da ga čuvate iz osjećaja obaveze, podsjećaju nas minimalisti.

Poklon je tu da donese radost, ali nju nekad osjećamo samo u trenutku kada ga primimo. Ako znate da poklonjenu stvar nećete koristiti, dozvolite sebi da je proslijedite dalje.

Time ne odričete uspomenu niti osobu koja vam ga je poklonila, već oslobađate prostor i dajete predmetu priliku da nekome drugom donese radost.

Najvažnije je da se oslobodite osjećaja obaveze. Ne postoji pravilo da poklon mora zauvijek ostati u vašem domu. Kada ga proslijedite dalje, otvarate prostor za ono što vam zaista znači.

žena otvara paket

Izvor: Shutterstock

Ovo je jedan od najljepših načina da uđete u novu sezonu rasterećeni: sa domom u kojem ostaju samo stvari koje volite i koristite, a sa srcem koje pamti trenutke darivanja, a ne predmete.

Kako proslijediti poklon na pravi način

Donirajte: Organizacije, humanitarne akcije ili lokalne zajednice rado prihvataju nove ili nekorišćene predmete.

Poklonite dalje: Ako znate nekoga kome bi predmet zaista koristio, proslijedite ga uz toplu poruku.

Razmjena poklona: Sve češće se organizuju mali krugovi prijatelja ili kolega gdje se razmjenjuju stvari koje ne koristimo.

Prodaja ili online razmjena: Postoje platforme na kojima možete prodati ili zamijeniti poklon za nešto što vam je potrebnije.

(Lepa i srećna/Mondo)