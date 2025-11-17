Pet biljaka koje su idealan poklon za slavu: Privlače zdravlje, sreću i prosperitet i traju godinama

Poklonite kućnu biljku za slavu: krasula, orhideja, spatifilum, srećni bambus i svekrvin jezik donose sreću, zdravlje i blagostanje.

Izvor: Photo Smoothies/Shutterstock

Kućne biljke su simboličan poklon za slavu jer donose život, mir i blagostanje u dom.

Popularni izbori su krasula, orhideja, spatifilum, srećni bambus i svekrvin jezik, koji privlače sreću, zdravlje i prosperitet.

Ove biljke su jednostavne za negu i dugo podsećaju na dan slave i osobu koja ih je poklonila.

Kućne biljke su uvijek lijep i simboličan poklon, a za slavu imaju posebno značenje jer donose život, mir i blagostanje u dom domaćina.

Umjesto klasičnih darova za krsnu slavu, sve više ljudi bira da pokloni saksijicu sa zelenilom ili cvijetom koji će trajati godinama i podsećati ih na taj dan i dragu osobu koja ju je odabrala za dar.

U nastavku izdvajamo koje su biljke najlepši izbor za slavski poklon, kako zbog svog atraktivnog izgleda, tako i zato što se smatraju "srećnima" jer se veruje da privlače obilje, pozitivnu energiju i(li) zdravlje i lako se održavaju.

1. Krasula

Za takozvano drvo novca vezuje se simbolika materijalnog blagostanja i prosperiteta. Važno je znati gdje krasula treba da stoji, a neguje se jednostavno.

Krasula

Izvor: Shutterstock

2. Orhideja

Uz to što ima božanstvene cvjetove, orhideja je simbol obilja i plodnosti. Iako djeluje zahtjevno, njega orhideje je iznenađujuće laka!

Orhideja

Izvor: Shutterstock

3. Spatifilum

Smatra se da pretvara negativnu energuju u pozitivnu i da tjera "nečastive sile". Spatifilum ima nekoliko ključnih trikova za održavanje, a treba da stoji u sjevernom ili u istočnom uglu doma.

Spatifilum

Izvor: Shutterstock

4. Srećni bambus

Vjeruje se da onaj ko ima srećni bambus može da se obogati, napreduje u životu i bude dobrog zdravlja. Ova biljka raste bez zemlje i skoro da ne morate da mislite o njoj.

Srećni bambus

Izvor: Lakhsmie/Shutterstock

5. Svekrvin jezik

Uprkos njenom "opasnom imenu" i dramatičnom izgledu, svekrvin jezik, biljka koja skoro ne mora da se zaliva, vjeruje se, privlači zdravlje, sreć i kreativnost.

Svekrvin jezik

Izvor: Shuterstock

(Glossy/ Lepa&Srećna)

