logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pet biljaka koje su idealan poklon za slavu: Privlače zdravlje, sreću i prosperitet i traju godinama

Pet biljaka koje su idealan poklon za slavu: Privlače zdravlje, sreću i prosperitet i traju godinama

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Poklonite kućnu biljku za slavu: krasula, orhideja, spatifilum, srećni bambus i svekrvin jezik donose sreću, zdravlje i blagostanje.

Najbolje kućne biljke za poklon Izvor: Photo Smoothies/Shutterstock

  • Kućne biljke su simboličan poklon za slavu jer donose život, mir i blagostanje u dom.
  • Popularni izbori su krasula, orhideja, spatifilum, srećni bambus i svekrvin jezik, koji privlače sreću, zdravlje i prosperitet.
  • Ove biljke su jednostavne za negu i dugo podsećaju na dan slave i osobu koja ih je poklonila.

Kućne biljke su uvijek lijep i simboličan poklon, a za slavu imaju posebno značenje jer donose život, mir i blagostanje u dom domaćina.

Umjesto klasičnih darova za krsnu slavu, sve više ljudi bira da pokloni saksijicu sa zelenilom ili cvijetom koji će trajati godinama i podsećati ih na taj dan i dragu osobu koja ju je odabrala za dar.

U nastavku izdvajamo koje su biljke najlepši izbor za slavski poklon, kako zbog svog atraktivnog izgleda, tako i zato što se smatraju "srećnima" jer se veruje da privlače obilje, pozitivnu energiju i(li) zdravlje i lako se održavaju.

1. Krasula

Za takozvano drvo novca vezuje se simbolika materijalnog blagostanja i prosperiteta. Važno je znati gdje krasula treba da stoji, a neguje se jednostavno.

Krasula
Izvor: Shutterstock

2. Orhideja

Uz to što ima božanstvene cvjetove, orhideja je simbol obilja i plodnosti. Iako djeluje zahtjevno, njega orhideje je iznenađujuće laka!

Orhideja
Izvor: Shutterstock

3. Spatifilum

Smatra se da pretvara negativnu energuju u pozitivnu i da tjera "nečastive sile". Spatifilum ima nekoliko ključnih trikova za održavanje, a treba da stoji u sjevernom ili u istočnom uglu doma.

Spatifilum
Izvor: Shutterstock

4. Srećni bambus

Vjeruje se da onaj ko ima srećni bambus može da se obogati, napreduje u životu i bude dobrog zdravlja. Ova biljka raste bez zemlje i skoro da ne morate da mislite o njoj.

Srećni bambus
Izvor: Lakhsmie/Shutterstock

5. Svekrvin jezik

Uprkos njenom "opasnom imenu" i dramatičnom izgledu, svekrvin jezik, biljka koja skoro ne mora da se zaliva, vjeruje se, privlači zdravlje, sreć i kreativnost.

Svekrvin jezik
Izvor: Shuterstock

(Glossy/ Lepa&Srećna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

biljke slava pokloni

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA