Epic Games Store dijeli mračni RPG koji je zaludio gejmere: Besplatan je, ali ne još dugo

Autor N.D. Izvor Smartlife
0

Epic Games Store dijeli SKALD: Against the Black Priory, mračni retro RPG sa odličnim ocjenama.

Epic Games Store dijeli SKALD: Against the Black Priory Izvor: Raw Fury

Epic Games Store praznično darivanje se nastavlja. Nakon 11 besplatnih igara koje smo mogli da preuzmemo u isto toliko dana, slijedi naslov za ljubitelje klasičnih RPG avantura - SKALD: Against the Black Priory.

Ovaj old-school RPG, koji je razvio High North Studios, vraća nas u zlatno doba 8-bitnih avantura i tekstualnih narativa. Igra kombinuje piksel-art estetiku i turobnu priču inspirisanu djelima H. P. Lavkrafta i klasičnim CRPG naslovima kao što su Ultima i Baldur’s Gate.

U ulozi pustolova koji istražuje obale i tajanstvena ostrva carstva Ansgard, igrači će se suočiti sa kultistima, izopačenim stvorenjima i moralnim dilemama koje oblikuju tok njihove avanture. Borbe se odvijaju potezno, uz zahtevnu taktiku i pametno upravljanje resursima, dok narativ pruža mogućnost donošenja odluka koje mjenjaju svijet oko vas.

SKALD se izdvaja po jedinstvenoj kombinaciji retro grafike i modernih mehanika - stari CRPG šarm obogaćen je savremenim korisničkim interfejsom, fleksibilnim sistemom klasa i pričom punom mračnog folklora. Iako izgleda kao igra iz 80-ih, oseća se potpuno svježe i izazovno.

Igre je dobila odlične ocjene od strane gejmera, a i kritičari su je solidno prihvatili. Čak 93% recenzija na Steam platformi je pozitivno, dok je prosječna ocjena na Metacritic sajtu 76/100.

SKALD: Against the Black Priory možete preuzeti potpuno besplatno na Epic Games Store do 29. decembra u 17 časova. Nakon toga stiže sljedeći praznični poklon, pa ne propustite priliku da zakoračite u tamni i zavodljivi svijet ovog retro RPG remek-dela.

SKALD: Against The Black Priory trejler
Izvor: Raw Fury

