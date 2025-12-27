Ako volite Pokemon igre - ovo morate da preuzmete: Epic Games dijeli sjajan RPG potpuno besplatno

Nova besplatna igra na Epic Games Store-u je Cassette Beasts, RPG sa retro šmekom i odličnim ocjenama.

Izvor: Epic Games Store

Epic Games Store praznični pokloni ne prestaju da nam padaju u krilo. A nova besplatna igra, 11. po redu, donosi šarmantnu RPG avanturu koja kombinuje nostalgiju, taktiku i originalan vizuelni stil. U pitanju je Cassette Beasts.

Ovaj neobični naslov studija Bytten Studio vuče inspiraciju iz Pokemon igara. Vodi vas na ostrvo New Wirral, mjesto na kojem se čudovišta ne hvataju običnim Poke-loptama već - kasetofonom. Umjesto klasičnog sakupljanja, igrači "snimaju" bića na kasete i kasnije se mogu pretvarati u njih tokom borbi.

Cassette Beasts impresionira svojom dubokom mehanikom spajanja stvorenja, pa svaka kombinacija donosi novi hibrid sa sopstvenim osobinama i sposobnostima. Taktičke borbe na poteze zahtjevaju dobro planiranje, ali i eksperimentisanje, jer je svaki snimak prilika za otkrivanje nečeg potpuno novog.

Pored zanimljivog borbenog sistema, igra nudi i bogatu single player kampanju sa istraživanjem ostrva, rješavanjem zagonetki i razgovorima sa upečatljivim likovima. Cjelokupna prezentacija odiše retro duhom 90-ih, što Cassette Beasts čini idealnim naslovom za ljubitelje klasičnih RPG iskustava sa modernim zaokretom.

Cassette Beasts je na Steam platformi ocjenjen izuzetno pozitivno - čak 95% igrača je ostavilo pozitivnu recenziju. Topao prijem igra je imala i kod kritičara, pa je prosječna ocjena na Metacritic sajtu 83/100.

Igru možete preuzeti potpuno besplatno na Epic Games Store do 28. decembra u 17 časova. Nakon toga očekuje nas naredni praznični poklon - zato požurite da ovu nostalgičnu i inovativnu RPG avanturu dodate u svoju kolekciju.