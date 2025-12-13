logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preuzmite hit igru Hogwarts Legacy potpuno besplatno: Počelo Epic Games Store praznično darivanje

Preuzmite hit igru Hogwarts Legacy potpuno besplatno: Počelo Epic Games Store praznično darivanje

Autor Nikolina Damjanić Izvor Smartlife
0

Epic Games Store tradicionalno poklanja igre uoči novogodišnjih i božićnih praznika. Ove godine, prvi naslov u nizu je hit smješten u univerzum Harija Potera.

u Hogwarts Legacy Epic Games Store Izvor: Epic Games Store

Tradicionalno Epic Games Store praznično darivanje je zvanično počelo, i to na The Game Awards dodeli. Očekuje nas čitav niz naslova koje će popularna gejming platforma poklanjati ubrzanim tempom. A prva besplatne igra ove sezone je pravi hit - Hogwarts Legacy.

Naslov koji je istovremeno dobio brojne pohvale, ali i izazvao kontroverze, možete besplatno preuzeti i zadržati ga trajno do 18. decembra 2025. godine. U pitanju je jedna od rijetkih AAA igara koja je u posljednje vrijeme deljena besplatno na ovoj platformi, a za fanove Harry Potter univerzuma predstavlja obavezno štivo.

Iako se u igri ne pojavljuje Hari niti njegovi dobro poznati saputnici, radnja je smeštena u isti čarobnjački svijet. Dešavanja su postavljena u Hogwarts, decenijama prije rođenja Harija i Voldemorta, a priča prati glavnog junaka koji se nalazi u središtu rastućeg sukoba.

Hogwarts Legacy je open-world igra koja igračima omogućava da slobodno istražuju Hogwarts, bacaju čini, lete na metli i rješavaju brojne zagonetke.

U igri nećete pronaći Harija Potera, ali hoćete čarobnu atmosferu Hogwarts zamka
Izvor: Steam / Hogwarts Legacy

Mapa je prepuna lokacija koje možete istražiti, iako su neki delovi otključani tek nakon napredovanja kroz kampanju. Nažalost, oni koji su se nadali igranju Quidditch-a biće razočarani, jer je ova aktivnost u igri zabranjena iz prilično besmislenog "kanonskog" razloga.

Od 135.000 recenzija na Steam-u, čak 91% igrača je igri Hogwarts Legacy dalo pozitivinu ocjenu, dok je od strane kritičara, prema Metacritic sajtu, ovaj naslov dobio ukupnu ocjenu 83/100.

Ne prepustite da do 18. decembra igru preuzmete potpuno besplatno, jer nas tog datuma očekuje otpakivanje novog misterioznog naslova, kao i mnogo brži tempo Epic Games Store darivanja.

Podsjetimo, Epic Games Store je prošle praznične sezone poklonio 16 igara:

  • The Lord of the Rings Return to Moria
  • Vampire Survivors
  • Astrea: Six Sided Oracles
  • TerraTech
  • Wizard of Legend
  • Dark and Darker - Legendary Status
  • Dredge
  • Control
  • Ghostrunner 2
  • Hot Wheels Unleashed
  • Kill Knight
  • Orcs Must Die! 3
  • [REDACTED]
  • Sifu
  • Kingdom Come: Deliverance
  • Hell Let Loose

Možda će vas zanimati

Tagovi

igre Epic games

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS