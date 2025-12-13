Preuzmite hit igru Hogwarts Legacy potpuno besplatno: Počelo Epic Games Store praznično darivanje

Epic Games Store tradicionalno poklanja igre uoči novogodišnjih i božićnih praznika. Ove godine, prvi naslov u nizu je hit smješten u univerzum Harija Potera.

Izvor: Epic Games Store

Tradicionalno Epic Games Store praznično darivanje je zvanično počelo, i to na The Game Awards dodeli. Očekuje nas čitav niz naslova koje će popularna gejming platforma poklanjati ubrzanim tempom. A prva besplatne igra ove sezone je pravi hit - Hogwarts Legacy.

Naslov koji je istovremeno dobio brojne pohvale, ali i izazvao kontroverze, možete besplatno preuzeti i zadržati ga trajno do 18. decembra 2025. godine. U pitanju je jedna od rijetkih AAA igara koja je u posljednje vrijeme deljena besplatno na ovoj platformi, a za fanove Harry Potter univerzuma predstavlja obavezno štivo.

Iako se u igri ne pojavljuje Hari niti njegovi dobro poznati saputnici, radnja je smeštena u isti čarobnjački svijet. Dešavanja su postavljena u Hogwarts, decenijama prije rođenja Harija i Voldemorta, a priča prati glavnog junaka koji se nalazi u središtu rastućeg sukoba.

Hogwarts Legacy je open-world igra koja igračima omogućava da slobodno istražuju Hogwarts, bacaju čini, lete na metli i rješavaju brojne zagonetke.

U igri nećete pronaći Harija Potera, ali hoćete čarobnu atmosferu Hogwarts zamka

Izvor: Steam / Hogwarts Legacy

Mapa je prepuna lokacija koje možete istražiti, iako su neki delovi otključani tek nakon napredovanja kroz kampanju. Nažalost, oni koji su se nadali igranju Quidditch-a biće razočarani, jer je ova aktivnost u igri zabranjena iz prilično besmislenog "kanonskog" razloga.

Od 135.000 recenzija na Steam-u, čak 91% igrača je igri Hogwarts Legacy dalo pozitivinu ocjenu, dok je od strane kritičara, prema Metacritic sajtu, ovaj naslov dobio ukupnu ocjenu 83/100.

Ne prepustite da do 18. decembra igru preuzmete potpuno besplatno, jer nas tog datuma očekuje otpakivanje novog misterioznog naslova, kao i mnogo brži tempo Epic Games Store darivanja.

