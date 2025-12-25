logo
Epic Games Store dijeli AAA igru potpuno besplatno: Odmah je preuzmite - rok je kratak

Epic Games Store dijeli AAA igru potpuno besplatno: Odmah je preuzmite - rok je kratak

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Osma besplatna igra na Epicu je The Callisto Protocol!

Osma besplatna igra na Epicu je The Callisto Protocol Izvor: Epic Games Store

Ako dosadašnji naslovi u okviru Epic Games Store prazničnog darivanja nisu bili po vašoj volji, osma besplatna igra po redu vas sigurno neće ostaviti ravnodušnim. U pitanju je The Callisto Protocol - survival horor smješten u zlokobni svemirski zatvor na Jupiterovom satelitu, djelo tvoraca legendarnog Dead Space serijala.

U The Callisto Protocol igrači preuzimaju ulogu Džejkoba Lija, pilota teretnjaka koji uspijeva da preživi pad u svemiru i biva nevoljno zatvoren u maksimalno obezbijeđenom zatvoru Black Iron na mjesecu Kalisto. Nakon što se misteriozna bolest proširi zatvorom, stražari i zatvorenici počinju da se pretvaraju u monstruozna, mutirana stvorenja, a kompleks pada u potpuni haos. Džejkob mora da se bori kroz jezive hodnike, razotkrije mračne tajne zatvora i pokuša da pobegne sa smrtonosnog mjeseca.

Igra donosi intenzivnu kombinaciju napetog horora i dinamičnih borbi, sa naglaskom na brutalnu akciju. Igrači mogu da koriste vatreno oružje, improvizovane alatke i G.R.P. gravitacionu rukavicu koja omogućava pomjeranje objekata i protivnika na spektakularne načine. Svaka situacija zahtijeva pažljivo upravljanje resursima, jer svaki susret sa neprijateljima može biti posljednji.

Atmosfera The Callisto Protocol-a odiše zastrašujućim realizmom i produkcijom na nivou filmskog horora - od mračnih, klaustrofobičnih hodnika i jezivih audio efekata do vizuelno impresivne grafike zasnovane na Unreal Engine tehnologiji. Iza projekta stoji Glen Šofild, jedan od kreatora originalnog Dead Space-a, što se jasno vidi kroz atmosferu i stil igre.

Iako svojevrsni spektakl, The Callisto Protocol dobio je pomiješane ocjene. Na Metacritic sajtu igra ima prosječnu ocjenu 68/100, dok je 66% igrača na Steam platformi dalo pozitivnu ocjenu - uz najčešći komentar da nije uspjela da postigne "magiju" Dead Space-a.

Igru možete preuzeti potpuno besplatno na Epic Games Store platformi do 25. decembra u 17 časova. Nakon toga, Epic će otkriti sljedeći misteriozni naslov koji nas očekuje u nastavku prazničnog darivanja.

The Callisto Protocol trejler
Izvor: IGN

