Zločin, misterija i vaporware stil: Požurite da preuzmete novi poklon na Epic Games Store

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
Epic Games Store poklanja Paradise Killer, neobičnu detektivsku avanturu sa upečatljivim retro stilom.

Epic Games Store poklanja Paradise Killer igru besplatno Izvor: Kaizen Game Works

Tradicionalno Epic Games Store darivanje se nastavlja. Na redu je šesta besplatna igra za ovu prazničnu sezonu, a u pitanju je Paradise Killer - jedinstvena detektivska avantura sa upečatljivim retro-futurističkim izgledom i intrigantnom radnjom.

Na prvi pogled, Paradise Killer je neonski raj na tropskom ostrvu, ali iza šarenih pejzaža krije se brutalno ubistvo koje prijeti da uzdrma temelje čitavog svijeta. Igrači preuzimaju ulogu Lady Love Dies, detektivke u prognanstvu, koja se nakon višegodišnje izolacije vraća da istraži misteriozni zločin na ostrvu Paradise.

Ono što Paradise Killer izdvaja od klasičnih detektivskih igara jeste potpuna sloboda istraživanja. Možete krenuti gdje god želite, razgovarati s kim želite i izvoditi vlastite zaključke iz prikupljenih dokaza. Svaka odluka ima težinu - vi birate koga ćete optužiti, ali i na osnovu kojih činjenica ćete to učiniti.

Vizuelni stil igre inspirisan je estetikom ranih 2000-ih, miksom vaporwave, art deco i pop-culture uticaja, dok atmosferična elektronska muzika dodatno naglašava osjećaj nadrealnog ostrvskog sna (ili noćne more). Cijeli svijet odiše bizarnom, ali očaravajućom estetikom koja spaja misteriju, humor i filozofska pitanja.

Paradise Killer je pobrao pohvale i kritičara i gejmera. Igra na Metacritic sajtu drži prosječnu ocjenu od 81/100, dok je na Steam-u dobila 94% pozitivnih recenzija, uz pohvale za inovativnu strukture istrage i zanimljiv world-buildinga.

Igru možete preuzeti potpuno besplatno na Epic Games Store platformi od 22. decembra u 17 časova sve do 23. decembra u 17 časova. Nakon toga, Epic će otkriti sljedeći misteriozni naslov iz svoje sve zanimljivije praznične kolekcije poklona.

Paradise Killer
Izvor: Kaizen Game Works

