Novi dan, nova besplatna igra na Epic Games Store: Ljubav, akcija i postapokalipsa u jednom

Epic Games Store nastavlja praznično darivanje, a treći poklon je Eternights - neobična kombinacija akcije, romantike i postapokalipse.

Izvor: Epic Games Store

Ukrasni papir sa treće igre koju Epic Games Store poklanja ove praznicne sezone je zvanično "pocijepan". Novi besplatan naslov je Eternights.

Eternights je jedinstvena kombinacija ljubavne avanture i postapokaliptične akcije, u kojoj se ne borite samo za spas svijeta, već i za srca svojih saputnika. Umjesto klasične avanture, igra nudi mješavinu borbi, rješavanja zagonetki i izgradnje odnosa sa upečatljivim likovima.

Radnja je smještena u napušteni, postapokaliptični svijet u kojem su obični ljudi pretvoreni u opasna čudovišta. Tokom igre, upoznajete pet različitih likova sa kojima možete da razvijate bliskost - od vesele pop zvijezde Yune i stidljive atletičarke Min, do doktorke Sie i ekscentričnog bariste Yohana. Svaka veza koju izgradite donosi vam nove sposobnosti i dodatnu snagu u borbi.

Struktura igre odvija se tokom jedne godine uz strogo ograničeno vrijeme. Svakog dana birate kako ćete ga provesti - da li ćete vrijeme posvetiti voljenima, trenirati sa saputnicima, istraživati svijet u potrazi za resursima, ili se zaputiti u tamnice prepune neprijatelja, zagonetki - i čak plesnih mini igara.

Ovaj indie naslov je je na Steam platformi pozitivno ocijenilo 90% igrača. S druge strane, prema Metacritic sajtu, kritičari su je ocijenili prosečnom ocenom 75/100, što obećava solidno za one koji vole ovaj stil i žanr.

Krajnji rok da potpuno besplatno preuzmete Eternights je 20. decembar do 17 časova, nakon čega će Epic Games Store predstaviti svoj sljedeći poklon.