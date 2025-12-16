Konzola za koju nikada niste čuli razbila Xbox: Prodaje se kao da sutra ne postoji

Zahvaljujući primamljivoj cijeni, jednostavnom upravljanju pokretima i fokusu na porodične igre, Nex Playground je bio pravi hit tokom prazničnih popusta u SAD.

Izvor: YouTube / Nex Playground

Iznenađujući hit praznične sezone u Sjedinjenim Američkim Državama postala je gejming konzola Nex Playground.

Niste čuli za nju? Niste jedini. Ne samo da je nema u domaćim prodavnicama, već je nećete pronaći ni na oglasima. Međutim, u SAD je potpuno drugačija priča. Konzola se rasprodaje brže čak i od daleko poznatije konkurencije.

Nex Playground je trobojna konzola u obliku kocke, koja zahvaljujući velikom objektivu na prednjoj strani podsjeća na lice koje namiguje. Najbolje prodajne rezultate bilježila je tokom sniženja povodom Crnog petka, a njen ključ uspjeha je jednostavan – cijena. Tokom akcija spuštala se na oko 200 dolara.

Ako očekujete najnovije hitove poput Battlefield 6 ili Ghost of Yotei, razočaraćete se. Nex Playground se oslanja na upravljanje pokretom, po uzoru na danas već pomalo zaboravljeni Microsoft Kinect, a umjesto velikih AAA naslova fokus je na porodičnim igrama, kao što je Fruit Ninja.

Rupa na tržištu?

Prema podacima analitičke kompanije Circana, Nex Playground je u nedelji koja se završila 28. novembra zauzela čak 14% tržišta kućnih konzola u SAD, što joj je donijelo treće mjesto. Ispred su bili samo PlayStation 5 sa 47% udela i Nintendo Switch 2 sa 24%.

Još bolji rezultat ova praktično nepoznata dječija konzola ostvarila je nedjelju dana ranije, kada je uspjela da nadmaši čak i prodaju PlayStation 5. Tu informaciju je na društvenoj mreži Bluesky podelio Met Piskatela, direktor kompanije Circana. Tokom cijelog perioda sniženja, koji je izuzetno važan za prodaju konzola, šarena kocka je iza sebe ostavila i Xbox konkurenciju.

PS5 was the best selling console during Black Friday week in the US, accounting for 47% of hardware sales.



Nintendo Switch 2 ranked second (24%), with the NEX Playground coming in third (14%).



Via: Circana/Mat Piscatella#PS5#NintendoSwitch2#Xboxpic.twitter.com/QI1SVvYArR — Shinobi602 (@shinobi602)December 6, 2025

Za samo 12 dana, od 10. do 22. novembra, Nex Playground je prodata u više od 300.000 primjeraka. Prema procjenama stručnjaka, tokom cijele 2025. godine ta cifra bi mogla da poraste i do 600.000. To su skromni brojevi ako ih uporedimo sa kompanijama Sony i Nintendo. Ipak, za kompaniju za koju prije nekoliko mjeseci gotovo niko nije čuo, ovo je ogroman uspjeh.