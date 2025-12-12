Veliki uspjeh: Dervenćani idu na Svjetsko prvenstvu u Abu Dabiju!

Derventa Esports Umbrella učestvovaće na Svjetskom prvenstvu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Izvor: Derventa Esports Umbrella

Tim Derventa Esports Umbrella ispisuje istoriju "fidžital" sporta Dervente, ali i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, nakon što je potvrđeno njihovo učešće na globalnom takmičenju "Phygital Games of the Future 2025", koje će od 18. decembra 2025. godine biti održano u Abu Dabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Riječ je o svjetskom klupskom prvenstvu koje okuplja najboljih 16 timova planete u inovativnim "phygital" disciplinama – sportovima koji kombinuju fizičku komponentu klasičnih sportova i digitalnu dinamiku video-igara. Derventa će se prvi put naći rame uz rame sa svjetskom elitom u disciplini "Phygital Basketball 3×3 Freestyle".

Fidžital košarka je moderna sportska disciplina koja povezuje svijet video-igara i klasične košarke koja je svoju premijeru imala prošle godine u Rusiji u gradu Kazanju. Pravila su jasno definisana – gejming dio meča igra se do 19 poena, dok fizički dio traje do 39 poena ili sedam minuta igre. Ukupni pobjednik određuje se sabiranjem rezultata iz oba segmenta, a u slučaju neriješenog ishoda odluka pada na slobodna bacanja. Svaki tim ima tri igrača i jednu zamjenu.

"Derventa Esports Umbrella" je postala prvi i aktuelni je šampion Bosne i Hercegovine, čime su stekli pravo i čast da predstavljaju državu na svjetskoj pozornici, Nakon zvaničnog žrijeba, potvrđeno je da će se u grupi suočiti sa timovima E7, Adria All Star i Great Team Brazil.

Derventu će predstavljati četvorka koja je bila najbolja u BiH: Nikola Nedinić, David Maksimović, Jovan Kalanj i Stefan Jovičić.

Sve detaljne informacije o takmičenju možete pogledati na linku.