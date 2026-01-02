Kako će izgledati Dekijeva Zvezda? Osam "sigurica" u startnih 11, čeka se još najveće pojačanje

Dejan Stanković počinje svoj mandat kao trener Crvene zvezde i vodi ekipu na pripreme u Tursku. Ko je siguran kod njega u startnih 11 i koja pojačanja se još čekaju na Marakani?

Crvena zvezda počinje pripreme za drugi deo sezone već ove subote, odnosno 3. januara. Novi trener Dejan Stanković obaviće "prozivku" i upoznati se sa igračima koje mu je ostavio Vladan Milojević, a neke od njih zatekao je i u svom prvom mandatu na stadionu "Rajko Mitić" od 2019. do 2022. godine.

Sam je istakao da je prezadovoljan igračkim kadrom koji ima, da je primijetio da neke stvari mogu da se isprave, obećano mu je i nekoliko pojačanja, tako da navijači jedva čekaju da vide kako će izgledati Stankovićeva Zvezda. Tokom jeseni je djelovalo da su pojedini "u oblacima", da je potreban novi trener koji će uspjeti da ih podigne, a vidjećemo da li je tom zadatku dorastao "Mister" koji već krajem mjeseca ima izuzetno važne evropske utakmice sa Malmeom (22. januar) i Seltom (29. januar).

U kojoj formaciji će igrati Dejan Stanković?

Volio je Dejan Stanković dosta da eksperimentiše u svom prvom mandatu u Zvezdi, trudio se da evoluira kao trener i da usvaja savjete koje je slušao od svojih bivših "šefova", ali sada na "Marakanu" stiže sa jasnom idejom kako ekipa treba da igra. To neće biti formacija sa trojicom štopera pozadi, kako je bilo najčešće u Evropi u prvom mandatu, nego ćemo gledati 4-2-3-1.

"Znate i sami da sam dosta puta u Evropi koristio trojicu pozadi, da zgusnem odbranu, da budemo sigurniji, stabilniji. Imali smo kreativce, momke koji su mogli jednim potezom da rješavaju utakmice, tako se dešavalo u Ligi Evrope", rekao je Stanković na promociji u Crvenoj zvezdi i objasnio da to sada ipak neće biti slučaj: "Vidjećemo da li ćemo igrati sa tri pozadi. Ovaj tim je napravljen da igra sa četvoricom pozadi. Ne bih ja tu dirao ništa za sada. Menjati formaciju i držati tri pozadi iziskuje i kupovinu, mijenjanje profila igrača u ovom trenutku je Zvezda dobro organizovana i dobro namještena, sa kvalitetnim i talentovanim igračima. U ovom trenutku neću ništa dirati, četiri pozadi".

Ko je siguran u startnih 11?

Oni koji su bili najbolji tokom jeseni ne moraju da se brinu oko svoje minutaže tokom proleća, ali problem je što ih i nije bilo previše. Mnogi su oscilirali u formi, bilo je onih koji su vukli i povrede, ali se može naslutiti koga će Dejan Stanković najviše koristiti na početku svog drugog mandata u Zvezdi.

Golman Mateus je briljirao, važan je bio desni bek Seol, potom Rade Krunić je ostavio odličan utisak svaki put kada je bio na terenu, posebno na početku sezone, a Crvena zvezda ne može se zamisliti ni bez Mirka Ivanića.

Znamo da je Dejan Stanković takođe urgirao da Nair Tiknizjan ni slučajno ne ide iz Crvene zvezde ove zime i zato ga treba očekivati na mjestu lijevog beka, veruje se da bi mogao da pruži i povjerenje Frenklinu Tebu Učeni koji je uprkos potencijalu imao diskutabilnu jesen uz mnogo kikseva, a nema sumnje i da bi trebalo da se nastavi povjerenje u Vasilija Kostova koji je doduše malo "pao" na kraju polusezone.

Uz njih bi povjerenje trebalo da ima i Marko Arnautović, ako bude zdraviji nego jesenas, što znači da su još oko tri pozicije u timu Crvene zvezde "otvorene". Jedan štoper, zadnji ili centralni vezni i najvažnije - desno krilo.

Ko dolazi u Crvenu zvezdu?

Prvo pojačanje za Dejana Stankovića u zimskom prelaznom roku trebalo bi da bude fudbaler Džej Enem iz OFK Beograda. Radi se o izuzetno snažnom napadaču koji po profilu podseća na Šerifa Endiajea, koji je mnogo nedostajao Zvezdi tokom jeseni, a koji će se za mjesto boriti sa Arnautovićem i Duarteom, pod uslovom da Brazilac ne ode ove zime.

Uz njega bi iz OFK Beograda trebalo da se vrati i Jegor Prucev, koji bi trebalo da pojača konkurenciju na desnom beku gdje uz Seola igra još tek Nikola Stanković, dok je sve manje vjerovatno da sa Karaburme stigne i krilni napadač Dijogo Bezera.

Spominjali su se ovih dana i talentovani Ovusu iz Radnika, potom čak i Rajan Kent iz Sijetla, međutim najvjerovatnije je da će po desnom krilu tokom proleća igrati Lazar Jovanović. U pitanju ne fudbaler koga je Zvezda ljetos prodala u Štutgart za pet miliona evra i poslije nekoliko mjeseci jasno je da su obe strane napravile propust. Zato će ga Zvezda vratiti na pozajmicu i Stanković će pokušati da "oživi" sina svog nekadašnjeg saigrača iz reprezentacije Laneta Jovanovića.

Očekuje se da upravo mladi Jovanović ima prednost na desnom krilu gde je bilo najproblematičnije tokom jeseni, kako zbog povreda tako i zbog discipline, raskida ugovora... Olajinka više nije u klubu, Milson se nije pokazao kao dobro rešenje, Babika je skoro sve vreme bio povređen, dok je takođe i sudbina Nemanje Radonjića neizvjesna, a tu je i talentovani Luka Zarić.

Ostaje i da se sačeka rasplet oko štopera, gdje bi Zvezda volela da vrati Strahinju Erakovića, što trenutno koči njegova cijena od 7 miliona evra. Ukoliko ne dođe novi štoper, Stanković će testirati Lekovića, Veljkovića i Rodrigaa uz Učenu.

Ko odlazi iz Crvene zvezde?

Niko od važnih igrača Crvene zvezde ne bi trebalo da ode tokom zime, posebno jer ekipu očekuje bitka na tri fronta, dok se tokom prvog dijela sezone pokazalo da je igrački kadar čak u nekim momentima bio i premali.

Postoje ipak igrači koji imaju dozvolu da odu u slučaju dobre ponude. Jedan od njih je i golman Omri Glazer, koji je gotovo i zaboravljen u posljednjih godinu i po dana, a za koga ima interesovanja iz Izraela. Elšnik bi takođe mogao da ode u Tursku, s obzirom da Stanković želi da isproba više Hendela i Bađa tokom proljeća, a sa Slovencem postoji "džentlmenski" dogovor još od ljetos. U slučaju dobre ponude, Zvezda ne bi pravila problem ni Lučiću, Milsonu, pa ni Duarteu...

S kim Zvezda igra na pripremama?

Igrači će se okupiti 3. januara u Beogradu i odmah nakon odrađenih testiranja kreću u Antaliju gdje će se pripremati za utakmice u Ligi Evrope protiv Malmea i Selte, odnosno za domaće prvenstvo u kome kaskaju bod za Partizanom. Evo i spiska protivnika na pripremama u Turskoj: