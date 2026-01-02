Crvena zvezda u dokumentarcu o sezoni 2013/14 otkriva do sada nepoznate detalje iz šampionske godine.

Crvena zvezda je dominaciju Partizana u srpskom fudbalu prekinula osvajanjem šampionske titule na kraju sezone 2013/14, a ta generacija igrača i danas je posebno draga navijačima. Predvođeni Nikolom Mijailovićem, Nenadom Milijašem, Milošem Ninkovićem, Draganom Mrđom i drugima, crveno-bijeli su stigli do titule koju je na Marakanu vratio trener Slaviša Stojanović, u sada već epskoj sezoni.

Crveno-bijeli su o njoj snimili dokumentarac, a već u prvoj epizodi saznali smo neke do sada nepoznate detalje. Bivši golman Crvene zvezde Boban Bajković prisjetio se trofeja koji je osvojen, ali je i zaključio da zbog ljudi na vrhu FSS i Srbije tim sa stadiona "Rajko Mitić" nije mogao da bude konkurentan u sezonama prije te šampionske!

"Uffff... Veoma teško. Sjećam se kao da je bilo juče, a prošlo je toliko godina. Kad dođeš 2003. godine kao što sam ja, a to su bila srećna vremena kad sam ja došao. Te godine kad je Partizan preuzeo inicijativu... Sad sam već u godinama, da ne pominjem ljude zbog kojih se to sve okrenulo, ko je bio na čelu Fudbalskog saveza Srbije, ko je bio predsjednik države. Neću sad da pominjem imena. To je tako bilo. Nemoguće je bilo u to vrijeme da se osvoji titula, do te 2014. godine. Čak i te 2014. ja mislim da je sve bilo određeno da oni uzmu i tad titulu, ali smo mi što bi se reklo po srpskom zaje*ali sistem i osvojili titulu", rekao je Boban Bajković u dokumentarcu Crvene zvezde.

"Zaje**li smo sistem i osvojili titulu": Boban Bajković tvrdi da je Zvezda "ukrala" pehar Partizanu

Tokom decenije u Crvenoj zvezdi Boban Bajković je bio svjedok Partizanove dominacije i zna da su to najteža vremena u istoriji Crvene zvezde. Za razliku od ostalih igrača iz šampionske generacije koji su se kratko zadržali u klubu, on je godinama "preživljavao" kao Zvezdin igrač.

"Sjećam se, okupili smo se u Sloveniji, bilo nas je 50, od toga sve djeca. Da ne omalovažavam, Brodarac, tamo-vamo. Nismo imali tri ozbiljna igrača tu", rekao je Bajković i dodao: "Mnogo je teško kad je cijeli sistem protiv vas. A bili smo samo mi igrači i navijači, nismo imali nikog da stane iza nas, da se zna šta je Zvezda, da je Zvezda brend ovdje. Ja ne kažem ništa protiv Partizana, stvarno je Partizan veliki klub i to ne možemo da osporimo. Mi smo jedno bez drugoga... Ne ide nikako. Bilo je mnogo teško, stvarno. To su po meni najteža vremena. Nije samo 2014. godina kad smo osvojili titulu, to mogu da pričaju ovi iz generacije jer je njima bila najteža. Ja se sjećam, pet godina, ja sam branio kod Robija, sve je teško bilo do 2014. godine i finansijski i po podršci i po sistemu i po svemu", zaključio je bivši golman Crvene zvezde.

Boban Bajković je ponikao u Lovćenu, a 2003. godine stigao je u Crvenu zvezdu i ostao duže od decenije. Odradio je pozajmice u Jedisntvu sa Uba, Radu, Smederevu i Sremu iz Sremske Mitrovice, a zatim se ustalio na golu crveno-bijelih i napustio ih tek 2014. godine kao šampion Srbije. U inostranstvu je branio za belgijski Lirs i azerbejdžanski Nefči, a zatim je radio kao trener golmana.