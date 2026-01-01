Kako je Zvezda uništila svog najvećeg talenta: "Ucijenili me da potpišem za fond, pa me ocrnili svuda"

Filip Janković tvrdi da je Crvena zvezda kriva za to što nije napravio veću karijeru.

Filip Janković danas ima 30 godina i počeo je polako da se bavi trenerskim poslom, a pamtimo i kako je bio najveći talenat srpskog fudbala i Crvene zvezde u svojim tinejdžerskim danima. Debitovao je sa samo 16 godina, šest mjeseci i 18 dana za Zvezdu protiv Ventspilsa (2011. godine) i do dana današnjeg ostao je najmlađi njen debitant na evropskoj sceni, međutim to nije bila predispozicija za uspjeh.

Ispostavilo se da je to bila samo jedna od tri utakmice koje će odigrati za Zvezdu, kada mu je vjerovao Robert Prosinečki, ali ne i neki drugi koji su, prema njegovim riječima, pokušali da se "okoriste" od njega.

"Nisam očekivao da ću da igram, bukvalno mi ni na kraj pameti nije bilo. Sjećam se da smo i Žule (saigrač Filip Stojković, prim. aut.) i ja tada bili na klupi. Iskreno, ja sam te ljetne pripreme doživljavao kao svojevrsnu nagradu za dobar rad i trud, ali sam mislio da ću biti vraćen da igram za kadete ili omladince. Još taj Ventspils, prva velika pobjeda Zvezde poslije dužeg vremena sa Robijem na klupi koji je imao nevjerovatnu energiju. Sjećam se da sam dobio šansu u poslednjih pola sata i da sam ušao kao desno krilo, što inicijalno nije bila moja pozicija. Međutim, Robi me je vjerovatno vidio da sam tu igrao za godinu dana starije i svidjelo mu se. Generalno me je on tu vidio. Bio sam presrećan zbog šanse, napravila se neka pozitivna atmosfera i među ljudima", prisjetio se Janković u intervjuu za "Meridijan Sport".

Dodajući da je to bio baš lijep period za njega, nije ni sumnjao da će se uskoro sve okrenuti za 180 stepeni i da će u Crvenoj zvezdi doživjeti i poniženje. I to usred poređenja sa Robijem.

"Nekom prija ta pažnja, nekom ne, svi smo različiti. Meni u tim momentima - to nije prijalo. Mislim da je čitava medijska kampanja protiv mene koja je uslijedila potpuno pokvarila sliku ljudima. Željeli su tada ljudi iz Zvezde da me na sve moguće načine ocrne u medijima. Da li sam znao tada da se nosim sa tim? Naravno da nisam. Nažalost, nisam imao nikoga da me posavjetuje. Roditelji mi nisu iz svijeta sporta, generalno se nisu kretali u tim krugovima i iz neke potpuno druge priče su. Nažalost, kada se stvori neka slika u javnosti, mi u Srbiji smo skloni da lijepimo etikete. Ja sam se zaista trudio da budem maksimalno fokusiran na teren, ali je bilo izuzetno teško što sam svakog dana čitao negativne stvari o sebi", rekao je on.

Prema njegovim riječima već poslije utakmice protiv Spartaka, na početku ligaškog dijela sezone, kreće čitava priča oko njega koja ga je spriječila da postane bolji igrač: "Ljudi koji su tada bili u Zvezdi dobijaju ponudu za mene preko nekog fonda i od strane nekog agenta i kreće pritisak na mene da ja to potpišem i da je to odlično za mene. Razni ljudi su pokušavali da me ubijede. Bio sam siguran da je to loša opcija za mene i da treba da ostanem igrač Zvezde, te da je to jedino prihvatljivo. Kreće pritisak na mene i ne igram do kup utakmice protiv Smedereva, nakon čega je ubrzo došla i zimska pauza, kada sam čuo da će me vratiti u kadete. Naravno, tu već kreću priče po novinama i koliko god da ja ne želim da čitam to i da razmišljam o tome, jednostavno ljudi oko tebe ti konstantno pričaju šta su pročitali, čuli, vidjeli. Zvezda u tom trenutku odlučuje da me zadrži u prvom timu, ali pod uslovom da produžim ugovor", kaže Janković i dodaje da je to služilo da "ispadne negativac koji ucjenjuje Crvenu zvezdu".

"Iskoristili su momenat da me u javnosti predstave na potpuno loš način i to je meni zapravo bio najveći stres. Počeo sam da slušam laži o sebi. Imao sam tri dana konstantan pritisak od ljudi iz kluba da potpišem novi ugovor i to je bilo nepodnošljivo. Govorili su mi da neću igrati ni za svoju generaciju, ukoliko ne produžim ugovor. U suštini - nije njima bilo do toga da mi nude novi ugovor, jer vjeruju u mene, već jer su se nadali da će me prodati tom fondu i nisu htjeli da mi aktuelni ugovor istekne. U tom momentu - maloljetan sam i bez prisustva roditelja ne mogu da potpišem ugovor. Međutim, u svoj toj panici sam sam otišao na Marakanu i rekao da ću potpisati šta god treba, samo da me ostave na miru. Tad su bukvalno mogli i da mi uvale taj ugovor sa fondom, ja bih ga potpisao, jer nisam gledao šta parafiram. Htio sam samo da ta agonija prođe, da znam na čemu sam i gdje ću igrati. Ne kažem da je to bio pametan, već ishitren potez. Tek nekoliko godina kasnije sam saznao da su oni imali ponudu za mene od strane Totenhema u visini od 5.000.000 evra, ali da su insistirali na tome da ja potpišem za taj fond. Ta ponuda je bila manja od Totenhemove", dodao je Janković.

Nekadašnji talenat srpskog fudbala rekao je da su tek poslije produžetka ugovora počeli još veći pritisci i "sklanjanja", kada su ga vratili u njegovu generaciju, da bude rezerva.

"Nikad neću zaboraviti utakmicu protiv Rada za kadete gdje dolazim na Banjicu i trener mi kaže da ću ostati na klupi. U tim momentima mi je sve bilo jasno, i tada sam prelomio da treba da idem iz Zvezde. Nisam imao nikakvu opciju u svojoj glavi, naznaku gdje treba da nastavim karijeru, ma ništa - samo sam želio da se sklonim odatle. I sad, nisu oni mene u potpunosti sklanjali, ali bilo je ono - malo igram, malo sjedim na klupi, što je realno čudno ako se uzme u obzir da sam do skora bio prvotimac, a da sada nisam redovan ni u kadetima. Od tog momenta - više ne mogu da razmišljam o fudbalu. Trudio se jesam, kao i uvijek, ali u mojoj glavi je to bila prekretnica gdje ne napredujem. Samo sam želio da dođe ljeto i da napustim klub. Išao sam u totalnu kontru, ali nesvjesno. Jednostavno sam bio premlad u tim momentima. Mijenjali su se treneri tada u mlađim selekcijama, nisu znali kako da mi pristupe, pa je i govor mog tijela bio loš. Igrao sam ja dobro, ali bilo je to daleko od onog prethodnog nivoa. Sve kreće u stihiju i to traje tako mjesecima. Idem na trening, dolazim kući i to je to. Tu je zapravo krenuo moj najveći problem, jer nisam napredovao u godinama kada mi je to bilo najpotrebnije", zaključio je on.

Kako kaže, sigurno je moglo drugačije da se završi po njega, pošto se promijenila i uprava, ali je odlučio da ode i potraži sreću u Parmi, Kataniji, Domžalama, Ekstremaduri i drugim klubovima, ali nigdje nije mogao da bude ni blizu onih dana kada je važio za velikog talenta, pa je završio karijeru 2023.