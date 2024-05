"Novi Piksi" završio karijeru sa 29! Bio najveći talenat Zvezde, pričao da su ga ucijenili: "Majka te uništila!"

Filip Janković završio karijeru i postao trener OFK Beograda.

Srpski fudbaler Filip Janković, nekada najveći talenat Crvene zvezde, odlučio je da okači kopačke o klin sa samo 29 godina. Janković nije ostvario igračku karijeru kakva mu se predviđala kada je debitovao kao golobradi dječak protiv Venstspilsa (7:0). Njega je na teren poslao Robert Prosinečki i učinio ga najmlađim "seniorom" u istoriji kluba pošto je u trenutku debija imao samo 16 godina, šest mjeseci i 18 dana.

Svi su ga gledali kao "vunderkinda", ali nije to pokazao na terenu, pa je otišao poslije samo tri utakmice na "Marakani". Nakon godina lutanja, odlučio je da prekine igračku karijeru i odmah je postao trener - u mlađim kategorijama OFK Beograda, gdje će voditi brigu o mlađim omladincima (dječaci rođeni 2006. godine).

Janković je inače bio član "zlatnih orlova" koji su 2015. godine na Novom Zelandu osvojili Svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina, a osim u Zvezdi igrao je još za Parmu, Kataniju, Domžale, Radomlje, Ekstremaduru, Kordobu B, Triglav, Iliriju, Podgoricu, dok je posljednji igrački angažman imao u Laktašima. Dakle, jasno je da je iz godine u godinu bio sve dalji od ozbiljnog fudbala i zato ne čudi odluka da se penzioniše.

ŠTA SE DESILO U ZVEZDI?

Nedavno je gostovao u podkastu "Alesto" i malo više govorio o svojoj karijeri u Crvenoj zvezdi, dotakavši se neočekivane slave koja ga je potom zadesila, ali i menadžera koji su ga "napali kao vrane". Takođe, istakao je i da ga je Zvezda uslovila da potpiše ugovor što je odbio.

"Nisam očekivao da ću da uđem protiv Ventspilsa, išlo je sve stihijski kako je Robert Prosinečki, a onda se okrenuo i rekao mi da idem na zagrijavanje. (...) Nisam imao tremu jer sam cijeli život tu i igrao sam na Marakani milion puta, bio sam koncentrisan na tog igrača Ventspilsa koga je želio Atletiko Madrid i Robi me stavi da igram protiv njega. Sutradan sam bio na svim naslovnim stranama i više nisam mogao da izađem ispred zgrade da ti nešto lijepo ne dobace. Postao si igrač Zvezde sa 16 godina i prolaziš pored kioska, a ti na naslovnim stranama. I poslije toga obrt...", prisjetio se Janković.

Kazao je da ga nije interesovalo da ide iz Zvezde, ali da je stalno bilo ubjeđivanja raznih menadžera koji su mu dolazili u stan, što mu se nikako nije dopalo i našao se u svijetu u kome nije ni želio da bude: "Iskreno, kuća nam je bila kao željeznička stranica, to su bili agenti i oni koji su htjeli da budu agenti, slali su neke ljude. To je već bilo neprijatno, ne znaš već ni ko je to, samo ti se pojave na vratima i kažu 'imam da ti ispričam šta je rekao taj klub za Jankovića' i mi smo to slušali... Poslije desetog čovjeka smo se već pitali šta se dešava. Mi nismo razmišljali o odlasku, a dolaze da pitaju da odem. Zovu me igrači Zvezde i pitaju za mene, a ja stvarno ne znam o čemu se radi".

"Kreću pritisci da prihvatim jednu ponudu - ili ništa od mog igranja. Mnogo ljudi oko nas, a niko da mi da pravi savjet... Roditelji me pitaju i ja kažem samo želim da igram za Crvenu zvezdu i to mi je bio cilj. Izađem ispred zgrade, a prvi čovjek koji me vidi me izvrijeđa da ja želim pare, da želim ovo... Ja se zaprepastio i vratio kući. Ušao sam na internet i pročitao sam šta se piše o meni. Zvali su moje roditelje na sastanke da prihvatim ponudu agenta, odnosno investicionog fonda, a mi smo uporno govorili ne. Provlačilo se kroz medije i pravili sliku od mene da ja tražim novi ugovor, veće pare i šta ti ja znam", kazao je Janković i otkrio zašto je raskinuo ugovor sa klubom.

"Raskinuo sam ugovor jer su mi rekli da potpišem to što oni hoće ili neću igrati. Mom treneru je bilo naređeno da ne igram ni za moju generaciju i tada mi je prekipjelo i raskinuo sam ugovor sa Zvezdom da bih mogao da odem i da me ne zadržavaju više. Nisu mi dali da igram, skoro da i ne treniram. Kao slobodan igrač sam otišao u Parmu i eto...".

STIGAO MU ODGOVOR MENADŽERA!

U međuvremenu, odgovorio mu je i menadžer Zoran Stojadinović, tada sportski direktor Crvene zvezde, koji je krivicu svalio na roditelje fudbalera. "Da li je bio ucijenjivan od strane Zvezde? Ne znam... Ne bih rekao. Dok je bio sa mnom, naprotiv, bio je od Zvezde tretiran kao njeno blago. Baš onako kako je i zasluživao. Jer... Janković u to vrijeme jeste bio najveći talenat u Srbiji. Šta se desilo od momenta kada se odvojio od mene, stvarno ne znam", počeo je priču za Kurir Zoran Stojadinović i nastavio: "Vidio sam odmah da to ne može da izađe na dobro. Kad se oko maloljetnog djeteta pojavi 20 menadžera, kad počnu da se mijenjaju, nude kule i gradove... To niko ne može da izdrži. Ni Mesi, ni Ronaldo! Pa, njih dvojica su skoro cijeli život sa jednim menadžerom. Mislite li da je to slučajno? Nije!".

"Kada je Janković potpisao prvi ugovor sa Crvenom zvezdom, mislim da je imao 15 godina. Bio je kod mene u agenciji. Sve je bilo normalno, dok njegova majka nije počela da šuruje sa svim živim menadžerima. Prvi ispad napravila je kada je otišla kod Milana Ćalasana u Pariz, na njegov poziv. Sklopila je sa njim neku vrstu dogovora. Kupila je sinu auto i to bijeli terenac. Da li je bio BMW ili Audi Q7, više se i ne sjećam. Imao je registraciju na kojoj je pisalo 'Filip' i sa njim je dolazio na treninge. Tada je još na snazi bio zakon da maljoletno lice može da vozi... Odlučio sam da je najbolje da se tada raziđemo, jer je majka počela da postavlja pred mene neke nerealne uslove. Mislio sam da se u početku šali, meni je to bilo simpatično. Kasnije sam vidio da je đavo odnio šalu. Rekoh već, živio sam u Španiji, ali sam zbog njega često dolazio u Srbiju. Majka je počela da pretjeruje, umejsto najboljih patika, kopački i garderobe, tražila je hotele u Kanu i Monte Karlu. Kažem joj, Ljiljo polako! Polako sa hotelima. Ne znam šta je bilo. Filipova majka je obrazovana žena, advokat po struci. Sve je poslije otišlo u krajnost, a mali nije mogao da sve to iznese i nažalost tako je prošao, kako je prošao. Dok je on vozio taj bijesni auto, njegovi vršnjaci su išli busom na treninge. Pa, sad vi zaključite... Janković jeste bio najtalentovaniji klinac iz te čuvene Zvezdine generacije 1995, ali je po meni bio pravi primjer kako roditelji uništavaju vlastito dijete", dodaje nekadašnji sportski direktor Crvene zvezde.