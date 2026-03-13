"Plaćaju me mnogo, to mi daje mir": Dončića pitali za raskid i probleme sa bivšom vjerenicom

Luka Dončić je poslije utakmice Lejkersa u kojoj je dao 51 poen dobio i pitanje o problemima koje ima sa Anamarijom Goltes i raskidom.

Luka Dončić ubacio je 51 poen i donio pobjedu Lejkersima protiv Čikaga (142:130). Poslije fenomenalne utakmice u kojoj ga je jedna asistencija dijelila od tripl-dabla (51, 10sk, 9as) je došao na konferenciju za medije gdje je jedna od tema bio raskid sa vjerenicom Anamarijom Goltes.

Jedan slovenački novinar mu je postavio pitanje na maternjem jeziku i pitao ga da li može da im kaže kako se osjeća i kako se nosi sa neprijatnom situacijom koju ima sa jedne strane i sa obavezama koje ima prema klubu. Zanimalo ga je koliko mu sve to otežava da igra.

"U redu. To je život, ne znam šta da kažem. Imam posao koji treba da odradim. Plaćaju me mnogo da igram za njih, tako da... Košarka mi daje neku vrstu mira kada igram mečeve", rekao je Dončić na slovenačkom.

Anamarija neće dobiti ni dinar od bogatstva?

Anamarija Gotes navodno neće dobiti ni dinar od bogatstva koje Dončić ima. Slovenački i američki mediji prenose da nijh dvoje trenutno jedinu komunikaciju imaju preko advokata.

"Pošto par, koji se vjerio 2023. godine, nije bio u braku Anamarija nema pravo na dio njegovog velikog bogatstva. Može da potražuje samo alimentaciju čiji iznos će odrediti sud. U međuvremenu je Luka na sudu u Sloveniji zatražio privremenu mjeru kako bi ostvario kontakt sa svojim ćerkama", prenose američki i slovenački mediji.

