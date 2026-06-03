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"Novače, bolje da si ostao kod kuće": Sraman napad na Đokovića iz francuske "kuhinje"

"Novače, bolje da si ostao kod kuće": Sraman napad na Đokovića iz francuske "kuhinje"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković poražen je u trećem kolu Rolan Garosa od 20 godina mlađeg Žoaa Fonseke poslije velikog preokreta.

Žan-Pol Lot o Novaku Đokoviću Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bivši selektor Dejvis kup reprezentacije Francuske Žan-Pol Lot bio je surov prema 24-ostrukom grend slem šampionu Novaku Đokoviću. Srpski as je eliminisan u trećoj rundi Rolan Garosa od Brazilca Žoaa Fonseke, a teniski stručnjak mu je poručio da je bolje da je ostao kod kuće.

Žan-Pol Lot kaže da njegovi navijači treba da prestanu da traže opravdanja svaki put kada izgubi i da nije trebalo ni da kroči na parisku šljaku ako nije bio spreman.

"Stalno se izmišljaju izgovori za njega. Đoković ima skoro 40 godina, malo je manje otporan na vrućinu ili sunce nego dvadesetogodišnjak i pokazuje znake istrošenosti. Čuo sam ljude kako govore: 'Oh, jadnik, stari. Ah, mora da je osjetio posljedice vrućine.' Ali ako nema kvalitete da izdrži vrućinu, trebalo bi da ostane kod kuće", rekao je Francuz i dodao:

"Izgubio je od Fonseke, koji je bio odličan. Da li sam grub? Nimalo! Ljudi stalno izmišljaju izgovore za njega, ali ovaj momak je fantastičan. Da li je njegovo vrijeme prošlo? Ne, nikako."

Ipak, vjeruje da Đoković ima još mnogo toga da pokaže na teniskom terenu i vidi ga kao favorita na predstojećem Vimbldonu.

"Još uvijek može da osvoji grend slem, kao što je Vimbldon, jer će biti brže, ali nemojmo to reći svaki put kada izgubi meč od veličanstvenog mladog igrača poput Fonseke", rekao je Žan-Pol Lot kome se nije dopalo izvještavanje medija o porazu najboljeg tenisera svih vremena.

Fonseka je napravio veliki preokret nakon što je gubio 2:0, ali je ispao već u narednoj rundi pošto ga je pobijedio Jirži Lehečka.

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Rolan Garos

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