Dubai ne staje, stiglo još jedno pojačanje

Dubai nastavlja sa ambicijama u Evroligi, a novo pojačanje je danski centar Dan Erikstrap. Saznajte više o njegovom dolasku i planovima kluba.

Izvor: MN PRESS

Dubai je prošle sezone debitovao u Evroligi i ostavio je odličan utisak, pa je malo falilo da uđe u plej-in. Ove sezone, sa novim trenerom Ćavijem Paskvalom na klupi imaju još veće ambicije, tako da su angažovali još nekoliko igrača da može da se kaže da imaju dva tima.

Najnovije pojačanje je danski reprezentativac Dan Erikstrap (23, 212 cm) koji igra na poziciji centra, a koji je prošlu sezonu proveo u taboru Groningena. U pitanju je klub koji se takmiči u ujedinjenoj ligi Belgije i Holandije, gdje je Danac (inače rođen u SAD) imao prosjek od 18,4 poena, sedam skokova i dvije asistencije. Dosta šutira i za tri poena, odakle je imao skoro 37 odsto uspješnosti.

Prema informacijama iz Španije, Dubai bi trebalo da ga prvo pošalje na pozajmicu u ACB ligu, gdje će najvjerovatnije nastupati za Huventud. To i nije iznenađenje, ako se uzme u obzir koliko igrača Dubai ima na platnom spisku.

Ko je sve došao u Dubai?

Ovog ljeta Dubai je doveo Džarona Blosomgejma i Elija Okoba iz Monaka, a stigli su još Mamadi Dijakite i Devijon Minc. Spominje se da će doći još nekoliko igrača poput Tomasa Vokapa i Toka Šengelije, dok se očekuje nastavak saradnje sa Džastinom Andersonom.

Na pozajmice će Lukosijus i Kokila, a klub su u međuvremenu napustili Mejson, Kaboklo, Armstrong, Elis, Rajan i Avramović. Bez obzira na to, roster Dubaija broji preko 20 igrača.

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Pogledajte 00:22 Partizan pobedio Dubai u trećem meču Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)