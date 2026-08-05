logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dubai ne staje, stiglo još jedno pojačanje

Dubai ne staje, stiglo još jedno pojačanje

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Dubai nastavlja sa ambicijama u Evroligi, a novo pojačanje je danski centar Dan Erikstrap. Saznajte više o njegovom dolasku i planovima kluba.

Dan Erikstrap potpisao za Kk Dubai Izvor: MN PRESS

Dubai je prošle sezone debitovao u Evroligi i ostavio je odličan utisak, pa je malo falilo da uđe u plej-in. Ove sezone, sa novim trenerom Ćavijem Paskvalom na klupi imaju još veće ambicije, tako da su angažovali još nekoliko igrača da može da se kaže da imaju dva tima.

Najnovije pojačanje je danski reprezentativac Dan Erikstrap (23, 212 cm) koji igra na poziciji centra, a koji je prošlu sezonu proveo u taboru Groningena. U pitanju je klub koji se takmiči u ujedinjenoj ligi Belgije i Holandije, gdje je Danac (inače rođen u SAD) imao prosjek od 18,4 poena, sedam skokova i dvije asistencije. Dosta šutira i za tri poena, odakle je imao skoro 37 odsto uspješnosti.

Prema informacijama iz Španije, Dubai bi trebalo da ga prvo pošalje na pozajmicu u ACB ligu, gdje će najvjerovatnije nastupati za Huventud. To i nije iznenađenje, ako se uzme u obzir koliko igrača Dubai ima na platnom spisku.

Ko je sve došao u Dubai?

Ovog ljeta Dubai je doveo Džarona Blosomgejma i Elija Okoba iz Monaka, a stigli su još Mamadi Dijakite i Devijon Minc. Spominje se da će doći još nekoliko igrača poput Tomasa Vokapa i Toka Šengelije, dok se očekuje nastavak saradnje sa Džastinom Andersonom.

Na pozajmice će Lukosijus i Kokila, a klub su u međuvremenu napustili Mejson, Kaboklo, Armstrong, Elis, Rajan i Avramović. Bez obzira na to, roster Dubaija broji preko 20 igrača.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:22
Partizan pobedio Dubai u trećem meču
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Dubai

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC