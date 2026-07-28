Šampion ABA lige se opasno pojačao: Dubai doveo bivšeg igrača Milvokija i Oklahome

Nakon sjajne sezone u Baskoniji, karijeru će nastaviti u manje košarkaškoj sredini.

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Doskorašnji centar Baskonije Mamadi Dijakite, potpisao je višegodišnji ugovor sa Dubaijem. Nakon zapažene prve sezone u Evroligi gdje je prosječno bilježio 8,4 poena, 4,2 skoka, 1,2 blokade, visoki igrač iz Gvineje je spreman za nove izazove.

Bio je najbolji bloker u ACB ligi i jedan od ključnih igrača u osvajanju Kupa Španije ove sezone. Upravo je pritiv Dubaija odigrao jedan od najboljih mečeva u karijeri, kada je postigao impresivnih 27 poena.

Ko je Mamadi Dijakite?

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Rođen u Konakriju (Gvineja), ali se još kao dečak preselio u Sjedinjene Države i razvijao se kroz američki košarkaški sistem. Nakon što je osvojio NCAA prvenstvo sa Univerzitetom Virdžinije, započeo je svoju profesionalnu karijeru u NBA sa Milvoki Baksima, gdje je bio dio NBA šampionskog tima 2021. godine.

Kasnije je nastavio svoj košarkaški put u NBA i "Dži" ligi, gdje je posljednje nastupao u razvojnom timu Finiks Sansa. Igrao je još za Oklahomu, Klivlend, San Antonio i Njujork.

Njegova atletska sposobnost, zaštita obruča i svestranost ga sigurno čine jednim od poželjnijih igrača u Evropi, a u narednih nekoliko godina ćemo ga gledati u dresu Dubaija, aktuelnog šampiona ABA lige.

Zanimljivo je da je klub iz UAE prethodno obezbijedio potpis još jednog igrača iz Gvineje, Alfe Dijaloa, ali on je odlučio da ode u Denver Nagetse, iako će tamo igrati za znatno manje novca.

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(MONDO)