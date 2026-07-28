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ZVANIČNO: Zinedin Zidan je novi selektor Francuske!

ZVANIČNO: Zinedin Zidan je novi selektor Francuske!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Svjetski šampion iz 1998. godine predstavljen je u utorak u sjedištu Fudbalskog saveza Francuske.

Zinedin Zidan je novi selektor Francuske! Izvor: Cristiano Barni / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zinedin Zidan imenovan je za selektora reprezentacije Francuske, gdje će naslijediti Didijea Dešana, zvanično je objavio Fudbalski savez Francuske (FFF).

"Zinedin Zidan će voditi reprezentaciju Francuske u naredne četiri godine", izjavio je predsednik FFF-a Filip Dijalo u sjedištu Saveza, stojeći pored Zidana.

Nekadašnji legendarni plejmejker i osvajač Mundijala 1998. godine na ovoj funkciji mijenja svog nekadašnjeg saigrača Dešana, koji je bio na čelu reprezentacije još od 2012. godine. Dešanov mandat završen je osvajanjem četvrtog mjesta na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, nakon što je prethodno uzeo titulu 2018. i stigao do finala 2022.

Zinedin Zidan (54) bio je bez trenerskog angažmana od 2021. godine, kada je završio svoj drugi mandat na klupi Real Madrida.

"Još u februaru 2025. godine sastao sam se sa Zinedinom Zidanom. Kontaktirao sam ga kako bih mu ponudio mjesto selektora naše reprezentacije", otkrio je Dijalo.

Trenerska legenda Real Madrida

Izvor: Profimedia

  Čuvena "desetka" Francuske, sa 108 nastupa u dresu sa državnim grbom, u trenerskoj karijeri vodila je samo Real Madrid - klub u kom je i završio igračku karijeru. Sastav iz Madrida predvodio je u dva navrata (2016-2018. i 2019-2021).

Pored reprezentativnih trofeja (prvak svijeta 1998. i prvak Evrope 2000. godine), Zidan je kao trener pisao istoriju postavši prvi stručnjak koji je sa Realom osvojio tri uzastopne titule u Ligi šampiona (2016, 2017. i 2018. godine).

Zidan, kojeg mnogi smatraju francuskim fudbalerom svih vremena, potpisao je ugovor do kraja Svjetskog prvenstva 2030. godine.

"Često sam to govorio: nema ničeg većeg od francuske reprezentacije. Stoga je pravo zadovoljstvo i, naravno, veliki ponos postati selektor ovog tima", kaže Zidan i dodaje:

"To je ujedno i odgovornost. Želim da zahvalim predsjedniku Fudbalskog saveza Francuske Filipu Dijalu, Izvršnom odboru i samom Savezu na ukazanom povjerenju, kao i da odam priznanje Didijeu i njegovom stručnom štabu za 14 godina rada. Danas posebno mislim i na sve svoje trenere. Podrazumijeva se da imam velike ambicije sa francuskom reprezentacijom".

Debi u septembru

Izvor: Buda Mendes / Getty images / Profimedia

  O njegovom preuzimanju klupe "trikolora" nagađalo se godinama, a naročito nakon šampionata 2018. i 2022. godine, kada je Fudbalski savez Francuske ipak odlučivao da produži povjerenje Dešanu.

Prvo okupljanje reprezentacije pod Zidanovim vođstvom zakazano je za septembar pred takmičenje u Ligi nacija, dok ga debitantska utakmica na klupi Francuske očekuje 25. septembra na gostovanju u Turskoj.

(MONDO)

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Zinedin Zidan Francuska

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