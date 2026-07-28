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Crvena zvezda večeras navija za Tun: Ako ispadne Dinamo Zagreb, otvara se najlakši put do Lige šampiona

Crvena zvezda večeras navija za Tun: Ako ispadne Dinamo Zagreb, otvara se najlakši put do Lige šampiona

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda večeras navija za Tun, jer bi njihova pobjeda nad Dinamom otvorila lakši put do Lige šampiona za prvaka Srbije. Evo detaljnih kalkulacija.

zvezdi se otvara najlaksi put do lige sampiona ako pobijedi tun Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda je pobijedila Larn 4:0 i zbog toga će revanš u Beogradu (srijeda, 20.00) biti tek formalnost, tako da u redovima šampiona Srbije polako gledaju ka narednim protivnicima. Kao što je poznato, Zvezda će u trećem kolu igrati sa boljim iz duela Vikingura i Hapoel Berševe (2:1 prvi meč za Islanđane), ali kako je krajnji cilj grupna faza Lige šampiona - gleda se naravno i ko "čeka iza ugla".

Zvezda zna da ako izbaci Vikingur ili Hapoel Berševu, ima bar još jednog protivnika na putu u plej-ofu, a njega će saznati već u ponedjeljak (3. avgust) kada u Nionu bude održan novi žrijeb. Posljednji u kvalifikacijama za ovu sezonu.

Zašto u Zvezdi navijaju za Tun?

Crvena zvezda će biti povlašćena na žrijebu kao tim sa najvećim koeficijentom, a jedina dilema je oko toga da li će šampion Grčke AEK Atina biti njen potencijalni protivnik ili neće. AEK Atina je "na ivici" da li će biti povlašćen ili nepovlašćen, a Zvezdi bi daleko više odgovaralo da je u njenom šeširu.


Kako to može da se desi? Za to je potrebno da švajcarski Tun izbaci Dinamo Zagreb (prvi meč 1:1), što će se već večeras znati kada ova dva tima budu odigrala revanš na "Maksimiru".

Navijaće zato u Zvezdi za Švajcarce, pošto bi im to otvorilo potencijalno najlakši žrijeb u kvalifikacijama Lige šampiona do sada.

Šta ako prođe Tun?

Ukoliko ne bude nekih drugih iznenađenja, što je malo vjerovatno, ovo su potencijalni rivali Crvene zvezde u plej-ofu ako prođe Tun:

  • Leh (Poljska) - Sabah (Azerbejdžan)
  • Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)
  • Omonija (Kipar) - Univerzitatea (Rumunija)
  • LASK (Austrija)
  • Viking (Norveška)

Šta ako prođe Dinamo?

Ako pak Dinamo Zagreb izbaci Tun, ovo su najvjerovatnije potencijalni rivali Zvezde u plej-ofu,

  • AEK Atina (Grčka)
  • Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)
  • Omonija (Kipar) - Univerzitatea (Rumunija)
  • LASK (Austrija)
  • Viking (Norveška)

Važni datumi u kvalifikacijama

Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia

Već sada se znaju termini utakmica koji nas čekaju ovog ljeta, pa su ovo najvažniji datumi koje će u Zvezdi pratiti.

  • 16. jun - žrijeb za prvo kolo kvalifikacija
  • 17. jun - žrijeb za drugo kolo kvalifikacija
  • 7. i 8. jul, pa 14. i 15. jul - utakmice prvog kola kvalifikacija
  • 20. jul - žrijeb za treće kolo kvalifikacija
  • 21. i 22. jul, pa 28. i 29 jul - utakmice drugog kola kvalifikacija
  • 3. avgust - žrijeb za plej-of Lige šampiona
  • 4. i 5. avgust, pa 11. avgust - utakmice trećeg kola kvalifikacija
  • 18. i 19. avgust, pa 25. i 26. avgust - utakmice plej-ofa
  • 27. avgust - žrijeb grupne faze Lige šampiona

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Zenit - Crvena zvezda
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

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Tun FK Crvena zvezda Liga šampiona

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