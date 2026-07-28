Crvena zvezda večeras navija za Tun, jer bi njihova pobjeda nad Dinamom otvorila lakši put do Lige šampiona za prvaka Srbije. Evo detaljnih kalkulacija.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda je pobijedila Larn 4:0 i zbog toga će revanš u Beogradu (srijeda, 20.00) biti tek formalnost, tako da u redovima šampiona Srbije polako gledaju ka narednim protivnicima. Kao što je poznato, Zvezda će u trećem kolu igrati sa boljim iz duela Vikingura i Hapoel Berševe (2:1 prvi meč za Islanđane), ali kako je krajnji cilj grupna faza Lige šampiona - gleda se naravno i ko "čeka iza ugla".

Zvezda zna da ako izbaci Vikingur ili Hapoel Berševu, ima bar još jednog protivnika na putu u plej-ofu, a njega će saznati već u ponedjeljak (3. avgust) kada u Nionu bude održan novi žrijeb. Posljednji u kvalifikacijama za ovu sezonu.

Zašto u Zvezdi navijaju za Tun?

Vidi opis Crvena zvezda večeras navija za Tun: Ako ispadne Dinamo Zagreb, otvara se najlakši put do Lige šampiona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Crvena zvezda će biti povlašćena na žrijebu kao tim sa najvećim koeficijentom, a jedina dilema je oko toga da li će šampion Grčke AEK Atina biti njen potencijalni protivnik ili neće. AEK Atina je "na ivici" da li će biti povlašćen ili nepovlašćen, a Zvezdi bi daleko više odgovaralo da je u njenom šeširu.

Crvena zvezda

Lech Poznan

Slovan Bratislava



...are all very close to winning their Q2 ties, which means that AEK Athens' chances of becoming seeded in UCL PO dropped to 35%.



They now basically depend on Dinamo Zagreb v Thun tie:



1⃣ If Dinamo wins, and no…pic.twitter.com/LxrUPyxnAB — Football Meets Data (@fmeetsdata)July 21, 2026



Kako to može da se desi? Za to je potrebno da švajcarski Tun izbaci Dinamo Zagreb (prvi meč 1:1), što će se već večeras znati kada ova dva tima budu odigrala revanš na "Maksimiru".

Navijaće zato u Zvezdi za Švajcarce, pošto bi im to otvorilo potencijalno najlakši žrijeb u kvalifikacijama Lige šampiona do sada.

Šta ako prođe Tun?

Ukoliko ne bude nekih drugih iznenađenja, što je malo vjerovatno, ovo su potencijalni rivali Crvene zvezde u plej-ofu ako prođe Tun:

Leh (Poljska) - Sabah (Azerbejdžan)

Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)

Omonija (Kipar) - Univerzitatea (Rumunija)

LASK (Austrija)

Viking (Norveška)

Šta ako prođe Dinamo?

Ako pak Dinamo Zagreb izbaci Tun, ovo su najvjerovatnije potencijalni rivali Zvezde u plej-ofu,

AEK Atina (Grčka)

Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)

Omonija (Kipar) - Univerzitatea (Rumunija)

LASK (Austrija)

Viking (Norveška)

Važni datumi u kvalifikacijama

Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia

Već sada se znaju termini utakmica koji nas čekaju ovog ljeta, pa su ovo najvažniji datumi koje će u Zvezdi pratiti.

16. jun - žrijeb za prvo kolo kvalifikacija

17. jun - žrijeb za drugo kolo kvalifikacija

7. i 8. jul, pa 14. i 15. jul - utakmice prvog kola kvalifikacija

20. jul - žrijeb za treće kolo kvalifikacija

21. i 22. jul, pa 28. i 29 jul - utakmice drugog kola kvalifikacija

3. avgust - žrijeb za plej-of Lige šampiona

4. i 5. avgust, pa 11. avgust - utakmice trećeg kola kvalifikacija

18. i 19. avgust, pa 25. i 26. avgust - utakmice plej-ofa

27. avgust - žrijeb grupne faze Lige šampiona

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Pogledajte 00:52 Zenit - Crvena zvezda Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)