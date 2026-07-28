Sve crnje slutnje o oporavku Karlosa Alkaraza

Karlos Alkaraz se suočava sa ozbiljnom povredom koja ga spriječava da igra na Rolan Garosu i Vimbldonu, a oporavak ne ide kako se očekivalo.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz doživio je ozbiljnu povredu zbog koje ga nismo gledali na Rolan Garosu i Vimbldonu, a iako se činilo da će se uskoro vratiti na teren - i skoro sigurno zaigrati na US Openu - oporavak ne ide onako kako se očekivalo i ko zna kada će na teren.

Odjavio je već Alkaraz učešće na Rodžers kupu u Montrealu, kao što su to učinili Janik Siner i Novak Đoković, a iako se prvo učinilo da je to zbog termina mastersa u Kanadi - utisak je da je ipak problem nešto veći za Španca.

"Ako se Karlos Alkaraz ne pojavi u Sinsinatiju neće igrati ni na US Openu. To znači da ga čeka još duža pauza", rekao je poznati trener Greg Rusedski za "Tenis 365" i može se zaključiti da uopšte nije optimista.

"Ne smijemo da zaboravimo da se u Njujorku igra na tri dobijena seta, a na osnovu snimka koji sam nedavno vidio, nisam siguran da će biti spreman za Sinsinati", dodao je Rusedski koji vjeruje da je za Alkaraza najbolje da napravi dugu pauzu i da se vrati tek kada bude spreman.

"Alkaraz je neophodan tenisu, ali ja nisam optimista. Možda će se oporavljati do kraja sezone, ali ne smije da žuri", zaključio je.

Šta je povrijedio Alkaraz?

Još u Barseloni Karlos Alkaraz povrijedio je ručni zglob i ima "tenosinovitis". U pitanju je zapaljenje tetive i njene ovojnice, sve zbog ponavljanja pokreta i opterećenja zgloba. S obzirom na to da se igra Karlosa Alkaraza bazira na jakom udarcu i to "iz zgloba", to je za njega najgora moguća povreda.

Ima zato bol u korijenu palca i teško mu je uopšte da drži reket, zbog čega je i propisan potpuni odmor bez igranja. Zato se i procjenjuje koliko Karlitos treba da pauzira, dok polako gubi na ATP listi.

Ove sezone Alkaraz je osvojio "samo" Australijan Open, a trenutno je treći na ATP listi iza Janika Sinera i Saše Zvereva.

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Pogledajte 00:12 Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza Izvor: Instagram/djokernole Izvor: Instagram/djokernole

(MONDO)