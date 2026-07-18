Alkaraz se vraća jači nego ikad: "Izgleda bolje nego prije povrede"

Karlos Alkaraz uskoro bi mogao da se vrati na teren, preciznije 13. avgusta.

Izvor: Aaron Favila/AP

Jednog od najboljih španskih tenisera Karlosa Alkaraza dugo nismo vidjeli na terenu. Zbog povrede šake morao je da propusti čak dva grend slema, ali kako stvari stoje - ovaj momak će se na teren vratiti jači nego ikad. Možda je dozvolio Janiku Sineru da stekne prednost i osvoji dvije uzastopne titule na najvećim turnirima, ali povratak Španca najavljuje uzbudljiv tenis u godinama koje dolaze.

Karlos Alkaraz je zvanično potvrdio datum povratka - na terenu ćemo ga ponovo gledati 13. avgusta na mastersu u Sinsinatiju. Možda nije prijavljen za turnir u Kanadi, ali je izvjesno da će nastupiti u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Zglob je zdrav, potpuno izliječen i postepeno povećava opterećenje na treninzima", stoji u tekstu španskog lista "La Verdad".

U kakvom je zdravstvenom stanju Karlos Alkaraz?

Ono što brine navijače jeste činjenica da je Alkaraz imao veliki problem gotovo na početku karijere. Iako je osvojio sedam grend slemova, jasno je da momak koji ima tek 23 godine ima još mnogo tenisa pred sobom. O zdravstvenom stanju Karlosa Alkaraza govorio je i teniski trener Rik Mejsi.

"Španski mađioničar će na teren izaći potpuno spreman i pun energije. Njegov zglob je u potpunosti oporavljen, a iza sebe već ima veliki broj odrađenih treninga i setova protiv vrhunskih profesionalaca", napisao je Mejsi na društvenim mrežama.

"Uspio je da neprijatnu situaciju pretvori u nešto pozitivno. Fizički izgleda čak bolje nego prije povrede, a sada mu preostaje samo da ponovo osjeti ritam takmičenja i vidi kako će reagovati u najvažnijim trenucima meča. Njegov magični tenis uskoro će ponovo biti pred publikom."

Mejsi je u razgovoru za "Tennis365" istakao da ne očekuje da će Karlos Alkaraz mijenjati stil igre zbog problema sa zglobom.

"On je pravi španski mađioničar. Reket drži kao da mu je slikarska četkica i sposoban je da izvede poteze koje rijetko ko može. To je jednostavno deo njegove prirode - on je umjetnik i virtuoz na terenu. Igra srcem i emocijama, to je ono što ga izdvaja. Ne vjerujem da će mijenjati svoj pristup i nadam se da povreda neće ostaviti ozbiljnije posljedice, jer upravo njegova energija, harizma i način na koji igra čine ga teniserom kojeg svi žele da gledaju", podvukao je Mejsi.