Karlos Alkaraz se ipak ne vraća?

Najnovije informacije iz Španije kažu da je Alkarazov nastup na Sinsinatiju i US Openu neizvestan.

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Španski teniser Karlos Alkaraz je van terena od aprila kada je zvanično objavio povredu zgloba, i od tada se oglasio još jednom tim povodom - kada je saopštio da se povlači da Rolan Garosa i Vimbldona. Zbog nedostatka informacija, počele su da kruže razne priče, od toga da će propustiti US Open, možda čak i cijelu sezonu, ali ima i dobrih naznaka.

Treći teniser svijeta trenira već neko vrijeme i nalazi se na spisku učesnika za Sinsinati koji počinje 13. avgusta, kao i US Opena gdje bi bio u ulozi branioca titule. Međutim, prema riječima novinara Havijera Varele koji ima pouzdane informacije i redovno objavljuje izvještaje o Alkarazu, ništa nije potvrđeno.

"Karlos Alkaraz nastavlja da napreduje u oporavku prema pažljivo osmišljenom planu. Njegov prioritet ostaje poštovanje rasporeda koji je utvrdio njegov tim i izbjegavanje svakog rizika koji bi mogao da ugrozi nastavak sezone, tako da nema namjeru da žuri sa povratkom takmičenjima", piše Varela.

Navodi da njegovo učešće na turniru u Sinsinatiju nije zagarantovano. "Napredak je vidljiv. Alkaraz već udara lopticu, mada još uvijek umjerenim intenzitetom, a cilj je da se u narednim nedjeljama postepeno povećava tempo treninga”, navodi se u izvještaju.

"Očekuje se da će moći da otputuje na turnir Masters serije 1000 u Sinsinatiju sa namjerom da se takmiči, mada njegovo učešće nije zagarantovano, a i ako bude igrao, neće nužno biti u vrhunskoj fizičkoj formi."

Ako Alkaraz ne bude igrao u Sinsinatiju i njegov nastup na US Openu mogao bi doći u pitanje, s obzirom na to da bi bilo veoma teško igrati grend slem turnir bez ikakvih pripremnih mečeva nakon tako osjetljive povrede.

Podsjetimo, sedmostruki grend slem šampion se povrijedio tokom pobjede u prvom kolu turnira u Barseloni 14. aprila i od tada traje njegova bitka za povratak na teren. Vidjeli smo ga kao jednu od zvijezda Svjetskog prvenstva kako nosi trofej namijenjen šampionu prije finala, ali mu je na ruci bila vidljiva bandaža, što je dodatno upalilo alarme...

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Pogledajte 00:12 Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza Izvor: Instagram/djokernole Izvor: Instagram/djokernole

(MONDO)