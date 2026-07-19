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RK Borac m:tel ozvaničio odlaske trojice igrača

RK Borac m:tel ozvaničio odlaske trojice igrača

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Tri beka odlazi iz crveno-plavog tabora.

Amar Herić Marko Lukić i Aleksej Bogdanić napustili RK Borac Izvor: MONDO

Rukometni klub Borac m:tel ozvaničio je odlaske trojice igrača na bekovskim pozicijama iz prošle sezone.

Tako dres kluba iz Gospodske ulice više neće nositi Amar Herić, koji je u međuvremenu dogovorio saradnju Krivajom, Aleksej Bogdanić, koji će karijeru nastaviti u Veležu, i Marko Lukić.

Podsjetimo, još ranije je Borac m:tel doveo trojicu novajlija na spoljnim pozicijama. Tako se iz Katara vratio Luka Knežević, iz Slobode je stigao Armin Bulić, dok je među crveno-plave stigao i dosadašnji član Kozare iz Kozarske Dubice Danilo Tubin.

Osim ovog trojca, novi igrač biće i povratnik na poziciji kružnog napadača Milenko Rožić.

Pripreme za novu sezonu trebalo bi da počnu 27. jula, a Borac m:tel će, zahvaljujući osvojenom drugom mjestu u prošloj sezoni, igrati u drugom kolu Evropskog kupa. Ime protivnika saznaće nakon žrijeba koji je zakazan za 22. septembar.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Rukomet Amar Herić Marko Lukić Aleksej Bogdanić Rukometna liga BiH RK Borac

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