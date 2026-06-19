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Prvi odlazak iz Borca m:tel: Aleksej Bogdanić obukao dres Veleža 1

Prvi odlazak iz Borca m:tel: Aleksej Bogdanić obukao dres Veleža

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Dosadašnji srednji bek Borca m:tel seli se u Mostar.

Aleksej Bogdanić novi rukometaš Veleža Izvor: RK Velež

Nakon četiri dolaska u RK Borac m:tel, ozvaničen je i prvi odlazak iz kluba.

Crveno-plavi tabor tako je napustio srednji bek Aleksej Bogdanić (20), koji karijeru nastavlja u taboru mostarskog Veleža, koji će u predstojećoj sezoni debitovati u Premijer ligi BiH.

Bogdanić je rukometom počeo da se bavi u ORK BL, iz kojeg je 2021. godine došao među crveno-plave.

Podsjetimo, ranije su u klub stigli bekovi Luka Knežević, Armin Bulić i Danilo Tubin te pivot Milenko Rožić.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Rukomet RK Borac Rukometna liga BiH Aleksej Bogdanić

Komentari 1

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IXI

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