Treći najbogatiji čovjek na planeti Džef Bezos mogao bi da kupi većinski udio u Liverpulu već dogodine za osam milijardi dolara.

Izvor: Profimedia

Džef Bezos je treći najbogatiji čovjek na planeti i vrlo brzo bi mogao da postane vlasnik Liverpula. Osnivač "Amazona" se udružio sa Amitom Batijem, zetom Indijca Lakšmija Mitala, suvlasnika najvećeg proizvođača čelika na svijetu. Sa njima je tu i Brazilac Eduardo Saverin koji je jedan od osnivača "Fejsbuka". Oni su već kupili manjinski udio u klubu i tu ne staju.

Novinar američkog CNBC-ja Aleks Šerman otkrio je najnovije detalje oko cijele kupovine. Naime, poslije kupovine manjinskog udjela, mogu da kupe i većinski i to za samo godinu dana. Takav je dogovor postignut sa sadašnjim vlasnikom Džonom Henrijem i "Fenvej grupom".

I’m told the provision in the deal is NOT a mutual option — meaning, if the consortium wants to become the controlling shareholder at $8b in the next 12 months, it will.https://t.co/7QyaxXZUOk — Alex Sherman (@sherman4949)August 14, 2026

"Dogovor nije provizorni, ne postoji zajednička opcija. Šta hoću da kažem? Ako konzorcijum želi da kupi kontrolni udio i da postane većinski vlasnik Liverpula u narednih 12 mjeseci, to će se i desiti. Procjenjena cijena je oko osam milijardi dolara", stoji u njegovom tekstu.

Ko je Džef Bezos?

Vidi opis Treći najbogatiji čovjek na planeti kupuje Liverpul: Isplivala i cifra, milijarde su u pitanju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Piovanotto Marco/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Jean-Marc Haedrich / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: CNP/AdMedia / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Chip Somodevilla / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Američki bogataš Džef Bezos rođen je 1964. godine i diplomirao na Prinstonu, a Amazon je osnovao 1994. godine kao internet-knjižaru. Od svoje kompanije stvorio je giganta elektronske trgovine, logistike i "klaud" tehnologije.

Mjesto izvršnog direktora napustio je 2021. godine i postao izvršni predsjednik Amazona, a osnovao je i "Blu oridžin", kompaniju koja razvija rakete i svemirske letjelice. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na više od 280 milijardi dolara i treći je najbogatiji čovjek na svijetu. On će uložiti više od milijardu dolara svog novca u kupovinu...