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Treći najbogatiji čovjek na planeti kupuje Liverpul: Isplivala i cifra, milijarde su u pitanju

Treći najbogatiji čovjek na planeti kupuje Liverpul: Isplivala i cifra, milijarde su u pitanju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Treći najbogatiji čovjek na planeti Džef Bezos mogao bi da kupi većinski udio u Liverpulu već dogodine za osam milijardi dolara.

Džef Bezos kupuje Liverpul Izvor: Profimedia

Džef Bezos je treći najbogatiji čovjek na planeti i vrlo brzo bi mogao da postane vlasnik Liverpula. Osnivač "Amazona" se udružio sa Amitom Batijem, zetom Indijca Lakšmija Mitala, suvlasnika najvećeg proizvođača čelika na svijetu. Sa njima je tu i Brazilac Eduardo Saverin koji je jedan od osnivača "Fejsbuka". Oni su već kupili manjinski udio u klubu i tu ne staju.

Novinar američkog CNBC-ja Aleks Šerman otkrio je najnovije detalje oko cijele kupovine. Naime, poslije kupovine manjinskog udjela, mogu da kupe i većinski i to za samo godinu dana. Takav je dogovor postignut sa sadašnjim vlasnikom Džonom Henrijem i "Fenvej grupom".

"Dogovor nije provizorni, ne postoji zajednička opcija. Šta hoću da kažem? Ako konzorcijum želi da kupi kontrolni udio i da postane većinski vlasnik Liverpula u narednih 12 mjeseci, to će se i desiti. Procjenjena cijena je oko osam milijardi dolara", stoji u njegovom tekstu.

Ko je Džef Bezos?

Američki bogataš Džef Bezos rođen je 1964. godine i diplomirao na Prinstonu, a Amazon je osnovao 1994. godine kao internet-knjižaru. Od svoje kompanije stvorio je giganta elektronske trgovine, logistike i "klaud" tehnologije.

Mjesto izvršnog direktora napustio je 2021. godine i postao izvršni predsjednik Amazona, a osnovao je i "Blu oridžin", kompaniju koja razvija rakete i svemirske letjelice. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na više od 280 milijardi dolara i treći je najbogatiji čovjek na svijetu. On će uložiti više od milijardu dolara svog novca u kupovinu...

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Liverpul Džef Bezos

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